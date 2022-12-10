مسئول روسى: هناك العديد من مقترحات الوساطة لتسهيل تبادل السجناء مع واشنطن

قال نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف إن عددا من مقترحات الوساطة من شركاء روسيا، بما فى ذلك فى منطقة الشرق الأوسط، قدمت لمساعدة روسيا في تبادل السجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف بوجدانوف - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن "هناك العديد من المقترحات المختلفة، بما في ذلك من شركاء روسيا في الشرق الأوسط للمساعدة في تبادل الأسرى مع الولايات المتحدة "، موضحا أن روسيا تقدر مثل هذه المقترحات.

وتأتي تصريحات بوجدانوف بعد تبادل المواطن الروسي فيكتور بوت الذي كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عاما في الولايات المتحدة، في مقابل لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينير.