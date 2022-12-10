الغردقة تستضيف النسخة الثانية عشر لرالى الجونة بمشاركة 16 سيارة دفع رباعى

تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر تستضيف مدينة الغردقة النسخة الثانية عشر لرالي الجونة.

وافتُتحت محافظة البحر الأحمر فعاليات النسخة الثانية عشر لرالي الجونة ( EL Gona Motor Show 2022) ضمن بطولة مصر للراليات الصحراوية لعام ٢٠٢٢، والذي تستضيفه مدينة الغردقة خلال الفترة من ٩ وحتى ١١ ديسمبر الجاري، وذلك بحضور أيتن فؤاد مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وبهاء فراج عضو بمكتب الهيئة بمحافظة البحر الأحمر، وتقام البطولة تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.



وتم خلال افتتاح الفعاليات التي أقيمت بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة “GCCC”، الإعلان عن تفاصيل الرالي والذي ينظمه نادي السيارات والرحلات المصري بالتعاون مع شركة بوصلة، ويشارك به ١٦سيارة دفع رباعي بواقع ٦٠ شخص من المتسابقين والمساعدين والفنيين من المصريين.



كما تم خلال الافتتاح تقديم عرض مميز لأنواع مختلفة من السيارات الكلاسيك والإكزوتيك والسيارات المجهزة لسباقات الريفت والرالي ومجموعة متنوعة من الدراجات النارية، كما تضمن العرض مسيرة لجميع السيارات والدراجات للنارية المشاركة داخل الجونة.

وأوضحت أيتن فؤاد/ أن استضافة مدينة الجونة لمثل هذه الأحداث تأتي لتوافر كافة الامكانيات والمقومات لإقامة الفعاليات والمهرجانات الفنية والبطولات الرياضية بها مما يساهم في تنشيط السياحة الداخلية بمدينة الغردقة، ويؤكد على جاهزية المقصد السياحى المصرى لاستقبال الأحداث المختلفة بالإضافة إلى أنه فرصة جيدة للترويج لنمط السياحة الرياضة والذي يحظى باهتمام كبير على مستوى العالم.

وأضافت أنه في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من الفعاليات والبطولات التي تقام بمصر أو بالخارج للترويج للمقصد السياحي المصري فقد تم تزويد الرالي بالمواد الدعائية عن الاماكن السياحية والاثرية التي يزخر بها المقصد السياحي المصري لتعريف المشاركين بالرالي بالمنتجات والأنماط والمقومات السياحية التي الذي يتمتع بهاالمقصد السياحي المصري.