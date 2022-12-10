السبت 10 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى

وقعت اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة ، وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن فتى فلسطينيًا أصيب بالرصاص الحي، فيما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات في مخيم عايدة شمال بيت لحم إلى الجنوب من القدس.

 

وأضافت المصادر أن شابا آخر أصيب بالرصاص الحي، فيما أصيب العشرات بالاختناق، خلال مواجهات في بلدة "بيت أمر" شمال الخليل، عقب قمع مسيرة من وسط البلدة تنديدًا باعتداءات الاحتلال وإغلاقه لمدخل البلدة لليوم الرابع على التوالي، ومنع المواطنين وسياراتهم من العبور.


وقال شهود من بلدة "بيت أمر" إن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من المنازل، وأطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب (21 عاما) بالرصاص الحي في الفخذ الأيمن، تم نقله بواسطة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفيات الخليل، كما أصيب العشرات بحالات الاختناق.


وذكرت مصادر في رام الله أن شابًا أصيب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة النبي صالح.


وأفادت المصادر بأن شابًا أصيب بالرصاص الحي في القدم، خلال المواجهات التي أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع.


وأغلقت قوات الاحتلال مدخل النبي صالح خلال المواجهات.


وأصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص المطاطي جراء اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرة لمناهضة الاستيطان في كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية بشمال الضفة الغربية.

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