السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حلمى بكر لشرين عبدالوهاب: الجمهور بيحاسب وعلى أد كرمه ممكن يبقى بخيل

حلمي بكر
حلمي بكر

كشف الموسيقار حلمي بكر عددًا من كواليس حياته الشخصية والفنية خلال لقاء تليفزيوني منذ قليل.

وعلق خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض"، مع الإعلامية إيمان أبو طالب، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الجمعة، على أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، والتي شغلت الرأي العام خلال الأسابيع الماضية، قائلًا:"عندما تذهبين في طريق الانتحار، يا أنقذك، يا مكتوب لك تموتي".

وتابع:"مفيش حد من الجمهور عجبه اللي بتعمله شيرين، مينفعش حياتي الشخصية تطغى على الحياة الفنية، لكن هي حياتها الشخصية طغت على حياتها الفنية".

وأردف :"الجمهور على قد كرمه، لكن في لحظة بيبخل، البخل بيجي نتيجة خطأ من المطرب، الجمهور هيبدأ يحاسب، لا تستفزي الجمهور وتعتمدي على حبه ليكي".

واختتم :"الفنان عبده شريف، دُعينا لحضور حفل له عن طريق السفارة، أنا وكمال الطويل، لحضور حفل له في السفارة، وأعجبنا به للغاية، وحسين كمال بدأ في إعداد فيلم له، وأنا عملت فكرة قصة لصناعة مطرب، ولكن تركيبة رأسه أنه عاش عالم النجومية قبل أن يحصل على النجومية، هو غنى في الأوبرا، وطلب منه أغنية بتحدى العالم باللغة الفرنسية".

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