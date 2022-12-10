السبت 10 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الفضة اليوم السبت 10 ديسمبر 2022

الفضة
الفضة

شهدت أسعار الفضة، استقرارا اليوم السبت 10 ديسمبر 2022، ويعتبر خام الفضة من أهم الخامات في الوقت الحالي خاصة بعد ارتفاع أسعار الذهب حيث يستخدم في الأكسسورات، وقد سجلت أونصة الفضة 559.554 جنيها، وجاءت أسعار الفضة كالتالي:

 

- أسعار الفضة اليوم

سجلت الفضة النقية جرام الفضة عيار 999 سعر 17.95  جنيه.

 

سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 17.22جنيها.

 

سجل جرام سعر الفضة الإسترليني عيار 925 سعر 16.62 جنيه.

 

سجل جرام سعر فضة العملات عيار 900 سعر 16.17 جنيه.

 

سجل جرام سعر فضة المجوهرات عيار 800 سعر 14.38 جنيه.

 

سجل جرام  سعر الفضة عيار 880 سعر 15.82  جنيه.

 

- أسعار سبائك الفضة شراء جديد عيار 999

سجل سعر جرام الفضة 23.31 جنيه.

 

سجل سعر أونصة الفضة 738.522 جنيه.

 

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا  1,201.93 جنيه.

 

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام 2,394.71 جنيه.

 

سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام  4,570.06 جنيه.

 

سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا   5,621.17 جنيه.

 

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام  11,132.67 جنيه.

 

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو  21,936.29 جنيه.

 

- أسعار سبائك الفضة عيار 999 إعادة بيع

سجل سعر سعر جرام الفضة  18.13 جنيه.

 

سجل سعر أونصة الفضة  563.992 جنيه. 

 

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا 906.64 جنيه.

 

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام 1,813.28 جنيه.

 

سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام 3,626.56 جنيه.

 

سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا 4,533.20 جنيه.

 

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام 9,066.41 جنيه.

 

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو  18,132.81 جنيه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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