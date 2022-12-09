هولندا يقلب الطاولة على ميسى ورفاقه ويجبر الأرجنتين على الوقت الإضافى

قلب منتخب هولندا الطاولة على الأرجنتين لينجح في التعادل بهدفين لكل فريق بعد أن كان متأخرا بهدفين دون رد.

سجل هدفي الأرجنتين ناهويل مولينا في الدقيقة 35 وليونيل ميسي في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

واستطاع فوتر فيجورست "البديل"، أن يسجل هدفين في الدقيقتين 83 والدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع من عمر المباراة.

ولجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي من المباراة.



الشوط الأول

أنهى منتخب الأرجنتين الشوط الأول من مباراته أمام هولندا بالتقدم بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

وسجل ناويل مولينا هدف التقدم لصالح الأرجنتين في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول.

الدقيقة الخامسة، رودريجو دي بول سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وارتدت من جسد أحد اللاعبين قبل وصولها للمرمى.

ممفيس ديباي ارسل تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها كودي جاكبو بتمريرة بالرأس من على القائم الثاني ولكن سيطر عليها دفاع الأرجنتين.

في الدقيقة 23 مارتن دي روون أرسل تمريرة طولية من منتصف الملعب في اتجاة دينزل دومفريز على يمين منطقة الجزاء ولكن مرت لخارج الملعب مباشرة.

هدف الأرجنتين جاء بعد تمريرة بينية رائعة من ميسي للاعب ناويل مولينا استلمها الأخير خلف المدافعيبن داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة على يمين الحارس لداخل الشباك.



الشوط الثاني

في الدقيقة 49 كودي جاكبو أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وأمسك بها الحارس بسهولة.

فيرجيل فان دايك أرسل تمريرة طولية من منتصف الملعب لداخل منطقة الجزاء وشتتها الدفاع.

في الدقيقة 62 ميسي سدد الكرة مباشرة من الركلة الثابتة و مرت من فوق العارضة لخارج الملعب.

في الدقيقة 70 ركلة جزاء لصالح الأرجنتين بعد عرقلة اللاعب ماركوس أكونيا من قبل اللاعب دينزل دومفريز داخل منطقة الجزاء.

ميسي سدد ركلة الجزاء بنجاح محرزا الهدف الثاني لصالح الأرجنتين.

في الدقيقة 83 قلص ستيفن بيجوريست النتيجة لصالح هولندا بعدما أرسل بيرجيس تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء حولها فيجورست براسية مرت بجوار الحارس إيميليانو مارتينيز لداخل الشباك.

