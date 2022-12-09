الجمعة 09 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حق الرد.. طارق الشناوي يكشف لـ«الباز» كواليس أزمة فيلم «القاهرة مكة»

طارق الشناوي
طارق الشناوي

قال طارق الشناوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الجمعة: "أنا مؤمن باختلاف الآراء وتلاقيها.. ولكن أرفض الاتهامات، الخلاف علي عيني وعلى رأسي".

وكشف “الشناوي” أن هناك أكثر من 50 مصرياً مشاركاً في مهرجان البحر الأحمر للسينما، موضحاً أنه لم يروج لكذبة ولا يوجد وراء العمل استفادة.

وأكد أن أغلب المهرجانات تتحسس الخطوات قبل عرض الأفلام، بما فيها مهرجان كان، موضحاً أن أهم فيلم مصري من وجه نظر المهرجان كان “القاهرة مكة”.

وتابع:" فجأة صدرت تعليمات من المنتج بوقف عرض الفيلم، ليقدم اعتذاره خلال المؤتمر الصحفي، مؤكدًا أن (القاهرة مكة) لن يشارك في المهرجان".

مواد متعلقة

الباز: لولا وجود عمار الشريعى كانت الحياة سينقصها الكثير

الباز يوجه رسالة لوزير المالية: «فى حرب معلومات على مصر»

مفاجأة حول قانون الإجراءات الضريبية.. الباز: «المسألة لها بعد دولى»

وكيل «خطة النواب»: قانون الإجراءات الضريبية يستهدف مواجهة مافيا التهرب العابر للقارات

«متخليش حد يضحك عليك»..الباز يكشف تفاصيل تعديل قانون الضريبة الموحدة

محمد بن سلمان يؤكد اعتزاز السعودية بمسيرة العلاقات المتميزة مع مصر

أمين مجلس التعاون الخليجي: سنواصل عملية التكامل الاقتصادي والتنموي

السيسى يؤكد أهمية لقاء ولى العهد السعودى فى ظل التطورات الإقليمية والدولية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

الاتصالات: 5 ملايين مواطن استفادوا بصرف معاشات أكتوبر من البريد

هولندا يقلب الطاولة على ميسى ورفاقه ويجبر الأرجنتين على الوقت الإضافى

حبس متهم بترويج مخدر الحشيش فى مدينة الشروق

بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالشرقية

ننشر التعديلات الجديدة بمواصفات الورقة الامتحانية لمادة الرياضيات بصفوف ابتدائى

الباز: لولا وجود عمار الشريعى كانت الحياة سينقصها الكثير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

ماجد حبته

روسيا تسترد سيّد الحرب!

حسين دعسة

الخليج العربى والصين.. والرماد النووى

محمد عبدالعزيز

غنيتُ مكة.. فى القاهرة

د هند جاد

وهم المليار الذهبى.. تحدى الثروة السكانية

محمد وليد بركات

الأمن القومى بين «الصدر» و«الورك»!

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة

نتنياهو يطلب مهلة لتقديم تشكيل الحكومة الإسرائيلية