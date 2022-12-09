حق الرد.. طارق الشناوي يكشف لـ«الباز» كواليس أزمة فيلم «القاهرة مكة»

قال طارق الشناوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الجمعة: "أنا مؤمن باختلاف الآراء وتلاقيها.. ولكن أرفض الاتهامات، الخلاف علي عيني وعلى رأسي".

وكشف “الشناوي” أن هناك أكثر من 50 مصرياً مشاركاً في مهرجان البحر الأحمر للسينما، موضحاً أنه لم يروج لكذبة ولا يوجد وراء العمل استفادة.

وأكد أن أغلب المهرجانات تتحسس الخطوات قبل عرض الأفلام، بما فيها مهرجان كان، موضحاً أن أهم فيلم مصري من وجه نظر المهرجان كان “القاهرة مكة”.

وتابع:" فجأة صدرت تعليمات من المنتج بوقف عرض الفيلم، ليقدم اعتذاره خلال المؤتمر الصحفي، مؤكدًا أن (القاهرة مكة) لن يشارك في المهرجان".