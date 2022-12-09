الجمعة 09 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالشرقية

تعدى
تعدى

أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم الجمعة، إثر اقتحام مجموعة من الأشخاص لمنزلهم والتعدى عليهم داخله، بمركز الصالحية بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

واستقبل مستشفى الصالحية كلا من "هند.أ.ال" 28 سنة، مقيمة بالشيخ زايد، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و"إلهام.م.م" 55 سنة، مقيمة بالشيخ زايد، مصابة بكسر بالذراع اليمنى، وكدمات متفرقة بالجسم، و"محمود.س.م"، 38 سنة، مقيم بالشيخ زايد، مصاب بكدمات بالرأس و الجسم. 

و تبين إصابتهم بعد تعدى آخرين عليهم بالمنزل، فى مشاجرة بمنطقة الشيخ زايد بالصالحية بمحافظة الشرقية.

وتم نقل المصابين للمستشفى وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مشاجرة الصالحية الشيخ زايد تعدى آخرين مستشفى الصالحية

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بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالشرقية

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