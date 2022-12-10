السبت 10 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 10 ديسمبر 2022

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم السبت 10 ديسمبر2022، على النحو التالي:

 

حظك اليوم لمواليد برج الحمل:

مهنياً: ركّز على أوضاعك المالية ولا تجعل نفسك منهمكاً بشؤون مهنية طارئة قد لا تعود عليك بالفائدة وتهدر وقتك.

عاطفياً: تتلقى بعض الاعترافات من الشريك وتجنّب حسم الأمور المصيرية والنزاعات.

صحياً: الاوضاع الصحية ضعيفة فلا تقدم على أي مشروع ترفيهي في الوقت الراهن.

 

حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنياً: يجعلك هذا اليوم اكثر انفتاحاً على بعض المؤسسات والأفكار والزملاء، وتتحسن العلاقة بالمحيط الخارجي وبالمتنافسين.

عاطفياً: تحلو لك اللقاءات وتتمنى البقاء إلى جانب الحبيب فترات طويلة لتعبّر له عن حبك الكبير ومدى تعلقك به حتى آخر العمر.

صحياً: العلاج النفسي يفيدك في التخلص من رواسب الماضي وإيجاد الحلول لمشكلاتك.

 

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهنياً: تتبنّى وجهة جديدة مريحة، ويتيح لك الزملاء فسحة من الحرّية وقدرة على تحقيق بعض المشاريع التي عرضتها على أرباب العمل منذ وقت بعيد.

عاطفياً: كن على تواصل دائم مع الحبيب، وتفهّم مشاعره وحاول أن تخفف من همومه وتعرف منه حقيقة ما يحصل معه. 

صحياً: الحساسية التي تصاب بها بين حين وآخر غالباً ما يكون مصدرها التوترات العصبية.

 

حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنياً: يوم جميل بامتياز تكثر فيه الفرص الثمينة على أنواعها من نجاح واحتفالات وانتصارات وتثير دهشة بعض الزملاء ويفرحون لك.

عاطفياً: كل ما هو مطلوب منك عدم الوقوع ضحية التسرّع أو الانفعال، فكن رصينًا وانظر إلى سلبيات الحبيب بعدل ولطافة.

صحياً: تشاؤمك ببعض ما يحصل معك ينعكس سلباً على وضعك الصحي ويبقيك في قلق دائم.

 

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنياً: قد تسمع كلاماً غير مقنع أو لا يتمتّع بمصداقية، إهدأ ولا تأخذ على عاتقك مسألة تصحيح مسار العالم 

عاطفياً: إياك والمغامرات العابرة في هذا اليوم الدقيق من حياتك، ادرس الخطوات والعواقب التي قد تترتب على ذلك.

صحياً: المحافظة على الصحة جيدة هي عنوان المرحلة المقبلة، وهذا ليس جديداً عليك وفقاً لما عرفت به سابقاً.

 

حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنياً: تجاهد بقوة وتحارب بشراسة وتواجه بعزيمة وتصميم كبير لتتمكن من تحقيق ما كنت تحلم به وخصوصاً أن الفرصة متاحة.

عاطفياً: تكون بعض المشاكل عبئاً على العلاقة بالشريك، فيستحسن أن تكون أكثر هدوءاً في تعاملك معه مستقبلاً.

صحياً: تعيش تجربة مُربكة أو تقلق بشأن أحد افراد العائلة جراء إصابته بوعكة صحية مفاجئة.

 

حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنياً: لا تجازف في عملك أو راحة بالك، بل تقدّم بحكمة وعن سابق تحضير ودراسة، فهذا اليوم مشحون ببعض القلق والاضطراب.

عاطفياً: إذا كنت عازباً فأنت مقبل على تطوّر إيجابي جداً وأكثر مما تتصور، وتتحوّل صداقة أو علاقة عابرة إلى موضوع جدّي.

صحياً: تقلبات الطقس بين حار وبارد تؤثر فيك كثيراً، فخذ الاحتياطات اللازمة.

 

حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنياً: يرمز هذا اليوم الى فرص جديدة في حياتك العملية ويدعوك إلى الإيجابية في التصرّف ويكون مناسبًا لك وللمشاريع.

عاطفياً: تميل إلى الوحدة والانكماش وربما إلى مراجعة الذات بشأن علاقة رومانسية بدأتها منذ مدة قصيرة وتحاول المحافظة عليها.

صحياً: عليك أن تكون صاحب وعي كبير لأن الكثير من المسؤوليات الملقاة عليك تتطلب منك المزيد من الجهد.

 

حظك اليوم لمواليد برج القوس 

مهنياً: يفتح لك الحظ باب واسع ويقدّم لك غير فرصة مناسبة لتحسين وضعك المهني والترقي بغية تولي المنصب الذي يليق بك.

عاطفياً: الجوّ ملائم للحوار الغني بالعواطف والتفهّم، وباستطاعتك مناقشة مواضيع مهمّة اليوم لها علاقة بمستقبلك العاطفي.

صحياً: أخطار كثيرة تهدّد وضعك الصحي  معظمها نابع من توترات نفسية وعصبية.

 

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

مهنياً: كن أكثر ثقة بقدراتك على الرغم من سعي بعضهم للنيل منك وإحباط عزيمتك والتخلص منك بغية احتلال المنصب الذي تشغله.

عاطفياً: تقابل الشخص المناسب اليوم فيشعرك ذلك بارتياح كبير بعد أيام صعبة، وتشعر بعده بأنك تمتلك الدنيا.

صحياً: تحاشَ الانتقاد والانفعال الشديد ولا تتطرف في مواقفك وحاذر المتاعب العائلية.

 

حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنياً: إذا كنت موظفاً تعيش يوماً نشيطاً تكثر فيه الأعمال التي تسرّك والتي تبرع فيها وتعود نتائجها بالفائدة الكبيرة عليك.

عاطفياً: إذهب مع الحبيب في نزهات رومانسيّة أو الى شهر عسل لتجديد قَسَم الحب والإخلاص، إنه يوم دافىء وإيجابي.

صحياً: حاول ان تسيطر على اعصابك حتى لو شعرت بثقل الضغوط او تردّدت في اتخاذ الخطوة. 

 

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنياً: تتيح لك الظروف التعبير بسهولة وطلاقة عن مختلف آرائك بمن دون حرج أو إرباك، وتبرهن للجميع أن ما وصلت إليه الفضل به لكفاءتك. 

عاطفياً: أفكارك واضحة وأسلوبك مسالم مع الشريك، لا تخف من التحديات ولا الاستفزازات فهي لن تطال العلاقة بأي سوء.

صحياً: عليك قدر الإمكان إبعاد هاجس العمل ومنح نفسك بعض الراحة اللازمة.

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