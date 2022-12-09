الجمعة 09 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم بترويج مخدر الحشيش فى مدينة الشروق

حبس
حبس

أمرت نياية الشروق وبدر، بحبس متهم بترويج مخدر الحشيش بمنطقة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة الشروق معلومات مفادها قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 700 جرام، و10 آلاف جنيه من متحصلات تجارته، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة بعملائه.

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حبس متهم بترويج مخدر الحشيش فى مدينة الشروق

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