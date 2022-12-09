العسيرى: عمار الشريعى كان يحب سماع القرآن وكان مغرماً بالشيخ عبدالباسط

كشف محمد العسيري، الشاعر والكاتب الصحفي، عن عدد من كواليس حياة الراحل عمار الشريعي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامية محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الجمعة، إن الراحل عمار الشريعي من إحدى الأسر الكبرى في صعيد مصر ومن بين أسرته مراد الشريعي المناضل الذي أعدم على يد الاحتلال الإنجليزي.

وأضاف أن الراحل عمار الشريعي كان يحب سماع القرآن وكان مغرمًا بالشيخ عبدالباسط، موضحًا أن الموسيقار الكبير عمار الشريعي يعد واحدا من أعمدة الموسيقى في مصر والوطن العربي، وأبهر الجميع بموهبته التي تحدت العجز بفقدانه بصره منذ أن كان طفلاً.