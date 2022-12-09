أنغام: أغانى أم كلثوم ليست بالسهولة التى تصل للمستمع

قالت الفنانة أنغام، إن صوت السيدة فيروز كان بمثابة بداية إعجابها الشديد وانجذابها للغناء ثم جاءت أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، ولهذا تأسست منذ الصغر على هذه الأصوات الجذابة.

التمكن الغنائي

وأكدت الفنانة أنغام، خلال تقديمها برنامج "أنغام" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن أغاني أم كلثوم ليست بالسهولة التي تصل للمستمع على الإطلاق وهذا خير دليل على قوة وتمكن السيدة أم كلثوم.

الموسيقى الكلاسيكية

وفي السياق ذاته، قال الفنان رامي عياش إنه يحب سماع الموسيقى دون غناء من أجل التعلم كما أنه يفضل بصورة كبيرة الموسيقى الكلاسيكية.