الجمعة 09 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

سوسن بدر تكشف سر بكائها أثناء التصوير مع عادل إمام

جريدة الدستور

روت الفنانة سوسن بدر، موقف تعرضت له مع النجم عادل إمام، أثناء تصوير مسلسل "أحلام الفتى الطائر"، قائلة: "أثناء تحضير كاستينج المسلسل تم ترشيحي للمخرج محمد فاضل". 

وأضافت سوسن بدر، خلال لقائها ببرنامج معكم، المذاع عبر فضائية cbc، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي: "كنت في سنة أولى معهد، وسألني أستاذ محمد فاضل.. بتعرفي تسوقي عربيات؟ فسألته هو مهم أوي يعني؟ قالي أيوه طبعًا عندك مشهد مهم جدًا بتسوقي فيه عربية، فقلت في نفسي لو قلتله الحقيقة هيطير الدور، فقلتله آه بعرف طبعًا، وأنا عمري في حياتي ما ركبت عربية، وكان كبيري أتوبيس، فمضيت وأخدت العربون".

وتابعت: "يوم التصوير، الساعة 5 صباحًا على الطريق الصحراوي، المفروض في المشهد إني سايقة العربية معايا الأستاذ عادل إمام والأستاذ عمر الحريري، وهما هربانين، والعجلة بتفرقع فبيصلحوا العربية، وبعدين بنكمل".

وأردفت: "أثناء تصوير المشهد، طلب مني ركوب العربية، يلا يا آنسة اتفضلي اركبي، وكان جنبي الأستاذ عادل إمام، والأستاذ عمر الحريري قاعد ورا، وبعدين انفجرت في موجة بكاء هيستيرية، لكن الأستاذ عادل فهم فورًا، وقالي: "يا نهار أسود، إنتي مابتعرفيش تسوقي، قولتله ما بعرفش ياأستاذ والنبي ما تقول لهم هيمشوني، قالي "إنتي لازم تسوقي العربية بينا".

وتابعت: "الزعيم قالهم الآنسة مبتعرفش تسوق، لكن الأستاذ محسن نصر كان مدير التصوير وصعبت عليه جدًا، فقال لهم هاتولي كاب وجاكت وركب العربية وفرمل والأستاذ عادل إمام كان قاعد جنبه، وفي الشوتات الضيقة والقريبة علموني أمشي بالعربية 3 سم".

وأشارت إلى أنه بالرغم من قلق الزعيم عادل إمام إلا أنني صعبت عليه، فقال لي: "إنتي كويسة يا آنسة، إنتي كويسة"، لافتة إلى أن هذا المشهد كانت بداية علاقة فنية مهمة مع الفنان عادل إمام، حيث قدمت أمامه فيلم "شمس الزناتي"، وفيلم"سلام يا صاحبي".

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

هولندا يقلب الطاولة على ميسى ورفاقه ويجبر الأرجنتين على الوقت الإضافى

الاتصالات: 5 ملايين مواطن استفادوا بصرف معاشات أكتوبر من البريد

حبس متهم بترويج مخدر الحشيش فى مدينة الشروق

بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالشرقية

الباز: لولا وجود عمار الشريعى كانت الحياة سينقصها الكثير

ننشر التعديلات الجديدة بمواصفات الورقة الامتحانية لمادة الرياضيات بصفوف ابتدائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

ماجد حبته

روسيا تسترد سيّد الحرب!

حسين دعسة

الخليج العربى والصين.. والرماد النووى

محمد عبدالعزيز

غنيتُ مكة.. فى القاهرة

د هند جاد

وهم المليار الذهبى.. تحدى الثروة السكانية

محمد وليد بركات

الأمن القومى بين «الصدر» و«الورك»!

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة

نتنياهو يطلب مهلة لتقديم تشكيل الحكومة الإسرائيلية