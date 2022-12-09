سوسن بدر تكشف سر بكائها أثناء التصوير مع عادل إمام

روت الفنانة سوسن بدر، موقف تعرضت له مع النجم عادل إمام، أثناء تصوير مسلسل "أحلام الفتى الطائر"، قائلة: "أثناء تحضير كاستينج المسلسل تم ترشيحي للمخرج محمد فاضل".

وأضافت سوسن بدر، خلال لقائها ببرنامج معكم، المذاع عبر فضائية cbc، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي: "كنت في سنة أولى معهد، وسألني أستاذ محمد فاضل.. بتعرفي تسوقي عربيات؟ فسألته هو مهم أوي يعني؟ قالي أيوه طبعًا عندك مشهد مهم جدًا بتسوقي فيه عربية، فقلت في نفسي لو قلتله الحقيقة هيطير الدور، فقلتله آه بعرف طبعًا، وأنا عمري في حياتي ما ركبت عربية، وكان كبيري أتوبيس، فمضيت وأخدت العربون".

وتابعت: "يوم التصوير، الساعة 5 صباحًا على الطريق الصحراوي، المفروض في المشهد إني سايقة العربية معايا الأستاذ عادل إمام والأستاذ عمر الحريري، وهما هربانين، والعجلة بتفرقع فبيصلحوا العربية، وبعدين بنكمل".

وأردفت: "أثناء تصوير المشهد، طلب مني ركوب العربية، يلا يا آنسة اتفضلي اركبي، وكان جنبي الأستاذ عادل إمام، والأستاذ عمر الحريري قاعد ورا، وبعدين انفجرت في موجة بكاء هيستيرية، لكن الأستاذ عادل فهم فورًا، وقالي: "يا نهار أسود، إنتي مابتعرفيش تسوقي، قولتله ما بعرفش ياأستاذ والنبي ما تقول لهم هيمشوني، قالي "إنتي لازم تسوقي العربية بينا".

وتابعت: "الزعيم قالهم الآنسة مبتعرفش تسوق، لكن الأستاذ محسن نصر كان مدير التصوير وصعبت عليه جدًا، فقال لهم هاتولي كاب وجاكت وركب العربية وفرمل والأستاذ عادل إمام كان قاعد جنبه، وفي الشوتات الضيقة والقريبة علموني أمشي بالعربية 3 سم".

وأشارت إلى أنه بالرغم من قلق الزعيم عادل إمام إلا أنني صعبت عليه، فقال لي: "إنتي كويسة يا آنسة، إنتي كويسة"، لافتة إلى أن هذا المشهد كانت بداية علاقة فنية مهمة مع الفنان عادل إمام، حيث قدمت أمامه فيلم "شمس الزناتي"، وفيلم"سلام يا صاحبي".