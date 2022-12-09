موسى مصطفى موسى: القمة العربية الصينية أكدت على العالم متعدد الأقطاب

صرح موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بأن القمة العربية الصينية أكدت على أن عالم القطب الأوحد قد انتهى وأن الهيمنة والسيطرة الأمريكية على الخليج العربي قد انتهت.

وألمح موسى مصطفى، في بيان له، إلى أن هذه القمة أكدت على أن العرب أصبحوا يعتمدون على تنويع العلاقات شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا مشيرًا إلى أن العرب تيقنوا أن أمريكا تريد مصالحها فقط وتمارس ابتزازات أصبحت غير مقبولة.

وقال موسى مصطفى، إن هذه القمة اشعرت أمريكا بالحرج التي لم تكن تتصور أن العرب والخليج سيتجهون شرقا، مشيدًا بتنوع العلاقات المصرية الخارجية في عهد الرئيس السيسي والتي جعلت الجميع يضع مصر طرفا رئيسيا في حل كافة الملفات والقضايا.

وثمن موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، العلاقات المصرية الخليجية التي أصبحت متحدة على قرار واحد ومتفقة حول أغلب الملفات والقضايا.

وكان قد بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بالقمة العربية الصينية، بالعديد من الرسائل المهمة، إذ أكد أن التعاون العربي الصيني تأسس على التعاون وتبادل المصالح المشتركة ومواجهة التحديات وصيانة النظام الدولى، قائلا: "قدمنا مفهوم الدولة الوطنية بكامل أركانها وتمسك نحو التقدم الحضارى ثم خضنا في التاريخ الحديث معارك متعددة من أجل التحرر والاستقلال السياسي والتنمية وبناء الاقتصاد".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن أخطر ما يواجهه العالم بخاصة الدول النامية اليوم أزمة الغذاء وتبعاتها وهذا ما يدفعنا لتوثيق الشراكة الصينية العربية في مواجهة هذا التحدي عبر تعزيز أطر التعاون متعدد الأطراف لتطوير الاستجابة السريعة والفاعلة لحاجات الدول النامية والعمل في إطار التعاون لتطوير الصناعة والزراعة الغذائية ونقل تكنولوجيا الزراعة.