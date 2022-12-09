الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

هل شرب المياه الغازية مفيدة للأطفال؟.. خبراء يجيبون

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصبحت علب وزجاجات المياه الغازية منتشرة في كل مكان في ممرات البقالة والمطاعم والثلاجات وحتى في أيدي الأطفال، حيث يستمتع الكثير من الناس بهذه المشروبات الغازية كبديل خال من السعرات الحرارية للمشروبات الغازية المحلاة بالسكر.

 

ومع ذلك، يتساءل العديد من الآباء عما إذا كان شرب المشروبات الغازية موصى به للأطفال، حيث يشعر بعض الناس بالقلق من أن المشروبات الغازية قد لا تكون مفيدة لأسنان أطفالهم أو هضمهم أو تغذيتهم، وفقًا لما ذكره موقع «very well family».

يمكن أن تكون المياه الغازية جزءًا من نظام غذائي صحي للأطفال، لا سيما عند مقارنتها بشرب الصودا السكرية، بشكل عام فالمياه الغازية هي ماء به فقاعات، حيث يحمل هذا المشروب العديد من الأسماء، بما في ذلك الصودا والمياه الغازية والفقاعية.

أوضح الخبراء، أن المياه الغازية المختلفة لها تأثير أكثر أو أقل، فقد تكون سادة أو مملوءة بمجموعة متنوعة من النكهات والصوديوم، حيث تحتوي بعض منتجات المياه الفقاعية أيضًا على مادة الكافيين أو غيرها من المكونات المعززة للطاقة أو التغذية المضافة إليها.

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فوائد وعيوب المياه الغازية:

بشكل عام، شرب المياه الغازية له فوائد وعيوب، فقد يتم تضخيم سلبيات هذه المشروبات للأطفال الصغار، خاصة عند تناولها بكميات كبيرة، نتيجة لذلك يوصي العديد من الأطباء وخبراء التغذية وأطباء الأسنان بتجنب هذه المشروبات تمامًا أو قصرها على التساهل في بعض الأحيان.

الميزة الرئيسية للمياه الغازية هي في الحقيقة ما هو ليس كذلك، فالمشروبات السكرية، حيث توفر المياه الفوارة الاستمتاع بمشروب فوار يشبه الصودا بدون السكر والسعرات الحرارية.

ضع في اعتبارك أن نقص التغذية يمكن أن يتطور إذا حلت المشروبات الفقاعية محل المزيد من الخيارات الصحية، مثل الحليب والماء، فمن الناحية المثالية، يجب أن تكون هذه الخيارات هي المشروبات الأساسية في النظام الغذائي النموذجي للطفل.

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يعتبر استبدال المشروبات الغازية المحلاة، مثل الصودا، بالمياه الغازية غير المحلاة خيارًا أفضل، فتقديم هذه المشروبات للأطفال هو خطر يهدد صحتهم.

أوضح الخبراء، أن المياه الغازية يمكن أن تزيد من شعور الطفل بالامتلاء، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض شهيتهم للأطعمة الغنية بالمغذيات لأن معدتهم صغيرة.

يحذر الأطباء، من أنه إذا تم إعطاء الأطفال الصغار المياه الغازية بدلاً من المياه الراكدة، فقد لا يطورون أيضًا طعم الماء العادي، وهو أمر مهم للترطيب الصحي، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي بعض المياه الغازية على نسبة عالية من الصوديوم.

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