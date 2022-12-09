الإثنين: الاتحاد الأوروبى يصدر حزمتين من العقوبات ضد إيران

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أنه سيصدر يوم الإثنين المقبل حزمتين من العقوبات ضد إيران، مشيرًا إلى أن يرى أن البرنامج النووي الإيراني دخل منحنى خطيرًا، وفق لشبكة سكاي نيوز الإخبارية.

كما دعا الاتحاد الأوروبي إيران إلى وقف تزويد جهات حكومية بالمسيّرات، معتبرًا تزويد إيران لروسيا بالمسيرات انتهاكًا خطيرًا، لافتة إلى أن العقوبات الجديدة على إيران بشأن قمع الاحتجاجات وتزويد روسيا بالمسيرات.

وتابع الاتحاد الاوروبي أنه سيدعو إيران للتعاون مع لجنة تقصي الحقائق الدولية، مشيرًا إلى أن مباحثات أوروبية معمقة حول الأزمة مع إيران وبيان شديد اللهجة.

عقوبات جديدة على إيران

فرضت دول أوروبية عدة عقوبات جديدة على إيران، الجمعة، غداة تنفيذ أول عملية إعدام على ارتباط بموجة الاحتجاجات التي تهز البلد، وتخضع لقمع شديد منذ حوالى ثلاثة أشهر.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية تبدي "أقصى درجات ضبط النفس في مواجهة أعمال الشغب"، ردا على التنديد الغربي بإعدام محسن شكاري "23 عامًا" لإدانته بـ"الحرابة" لمشاركته في التظاهرات.

وتشهد إيران حركة احتجاج اندلعت بعد موت الشابة مهسا أميني البالغة 22 عامًا في 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على توقيفها على يد شرطة الأخلاق لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في البلاد.

ونفّذت إيران، الخميس، للمرّة الأولى منذ بدء التظاهرات المتواصلة منذ منتصف سبتمبر، أوّل حكم بالإعدام مرتبط بالاحتجاجات صدر بحق محسن شكاري بعدما أغلق طريقا وجرح أحد عناصر قوات الباسيج، في ختام إجراءات قضائية اعتبرت مجموعات حقوقية أنها "محاكمة صورية".

وأثار الإعدام تنديدًا دوليًا واسعًا ولا سيما من الولايات المتحدة وبريطانيا، وكذلك من الأمم المتحدة.

وأعلنت بريطانيا الجمعة فرض عقوبات على 30 كيانًا وشخصية من 11 دولةً بينها إيران حيث استهدفت مسؤولين متهمين بإصدار "عقوبات مروعة" على متظاهرين معارضين.

كما يستعد الاتحاد الأوروبي لإضافة عشرين شخصا وكيانا واحدا من إيران إلى قائمته السوداء ردًا على الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتكبة في هذا البلد في سياق قمع التظاهرات، على ما أفادت مصادر دبلوماسية في بروكسل الجمعة.