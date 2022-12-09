الجمعة 09 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. سحب ملفات خريجى جامعة الزقازيق وبنها بالوظائف الجديدة بمجلس الدولة

جريدة الدستور

أعلن مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب، عن سحب الملفات للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة ٢٠٢٢، غدا السبت من  خريجي الحقوق بجامعة الزقازيق وجامعة بنها.

وكان مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب أعلن عن مواعيد سحب الملفات للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة ٢٠٢٢، من خريجي الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، وذلك بتحديد يوم لكل خريج جامعة من الجامعات الحكومية، يوم مجمع لخريجي الجامعات الخاصة، على أن تبدأ سحب الملفات اليوم ٣ ديسمبر وتنتهي في ١٩ ديسمبر وتحديد اليوم الذي يليه لتلقي التظلمات، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا.

وحددت المجلس شروط الالتحاق بالوظيفة بأن لا يقل التقدير عن جيد وألا يزيد المتقدم على ٣١ عاما وأن يجتاز المقابلات والاختبارات، ويتمتع بصحة جيدة.

وتبدأ سحب الملفات بخريجي جامعة القاهرة ٣ ديسمبر وعين شمس يوم الأحد ٤، وجامعة الإسكندرية وجامعة طنطا ٥ ديسمبر، و٦ ديسمبر جامعة المنصورة وحلوان، 7 ديسمبر لخريجي كليات الشرطة، و8 ديسمبر لخريجي لجامعتي أسيوط والمنيا، و10 ديسمبر خريجي جامعة الزقازيق وبنها.

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غدًا.. سحب ملفات خريجى جامعة الزقازيق وبنها بالوظائف الجديدة بمجلس الدولة

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