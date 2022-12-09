الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

سوسن بدر: «دخلت كلية العلوم إرضاءً لوالدى.. وقعدت فيها يوما واحدا»

جريدة الدستور

قالت الفنانة سوسن بدر، إنه قبل التحاقها بمعهد الفنون المسرحية، التحقت بكلية العلوم، لكنها لم تستطع أن تكمل الدراسة فيها، قائلة: "روحت كلية علوم لمدة يوم واحد".

وأضافت سوسن بدر، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم"، المذاع عبر فضائية cbc، أن والدها طلب منها الحصول على شهادة الثانوية العامة بمجموع محترم، وتابعت: "جبت مجموع كلية علوم، قالي ادخلي علوم، قولتله مبحبهاش، إنت قولتلي ادخلي علمي واعملي اللي انتي عايزاه بعد كده، قالي خلصي الكلية وبعدين ادخلي المعهد، لأن المعهد وحده ممكن يكون غير كافي للحياة والشغل". 

وتابعت: "قلت لأبويا حاضر لأني مكنتش بحب أزعله، ولا كنت أقدر على زعله، روحت الكلية، لكن مقدرتش أقعد فيها، حسيت إني غريبة جدًا في المكان، في حين إني أول ما دخلت المعهد في امتحانات القبول حسيت بأني أنتمي للمكان وجزء منه". 

وأشارت إلى أن أول أدوارها التليفزيونية كان في مسلسل "أحلام الفتى الطائر" مع النجم عادل إمام، كما أن أول أدوارها السينمائية كان دورها في فيلم "حبيبي دائمًا" مع النجم نورالشريف، معقبة: "قبل أحلام الفتى الطائر" كانوا يأخذونا كطلبة المعهد في أدوار ثانوية باعتباره تدريبا لنا، فكنت قدمت جملة مع إنعام محمد علي في مسلسل للنجمة نسرين كانت هي بطلة المسلسل، وكانت الجملة: "أما أنا بقى عايزة أتجوز واحد غني، مش مهم سنه، مش مهم بيشتغل إيه، المهم يكون غني".

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