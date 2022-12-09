الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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«شافوا بنات بتطير».. استشاري نفسي يكشف تفسير أحداث مدرسة إمبابة

جريدة الدستور

علق الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي في جامعة الأزهر، على ما رواه والد إحدى طالبات مدرسة إمباية، من أن ابنته رأت زميلتها تطير ـ قائلًا: “لسنا مضطرين لتصديق الروايات التي تزعم رؤية دم ينزل من العيون وبنت طارت”.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه لا يكذب الطالبات، ولكن بعض المواقف تكون الإيحاءات والتوهمات فيها مبالغات، مشيرًا إلى أن الواقعة التي أصيب فيها طالب بغثيان بعد تناول وجبة مدرسية، فانتقل الأمر لباقي الطلاب بالإيحاء، بينما التحاليل أكدت أن الوجبات سليمة وأن الطلبة لا يعانون من شئ، مردفًا: "الإيحاء له قوة كبيرة".

ولي أمر طالبة بمدرسة إمبابة: بنتي شافت زميلتها بتطير.. وشاهد عيان يكشف التفاصيل

 

وعن كيفية تأمين الأولاد ضد الألعاب الخطرة، قال المهدي إن المراهق عنده حب المغامرة والمخاطرة والشهرة والتريند، والطفل عندما يجد ألعاب فيها تحدٍ يمارسها ليثبت لأقرانه أنه فارق عنهم، وهذا التفكير يمكن مواجهته بأمرين، الأول توعيتهم أن مثل هذه الألعاب سببت الوفاة، والأمر الثاني وهم الأهم، هو إتاحة أنشطة فيها مغامرة محسوبة، وتنظيم مسابقات يمكن للطالب من خلالها إثبات تفوقه وجدارته بشكل آمن.

مدرسة إمبابة لعبة تشارلي اخر النهار الباز أحداث إمبابة

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