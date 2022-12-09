وزير شئون القدس: ما يزعج إسرائيل هو التواجد الفلسطيني على أعتاب الأقصى

قال فادي الهدمي، وزير شئون القدس، إن إسرائيل تسير على قدم وساق من أجل إحداث انقسام وخلاف سياسي ديني بالقدس لنشر الأفكار المغلوطة.

القضية الفلسطينية

وأكد فادي الهدمي، خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا بعد" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب على مسؤولي القدس تفعيل القضية الفلسطينية ونقلها عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة لجميع دول العالم، من أجل حشد الآراء والمقومات ضد الجانب الإسرائيلي المحتل الغاشم، معبراً: "يجب أن نبقى يقظين ومبادرين والعمل بشكل ممنهج لمحاكاة المتغيرات، معركتنا مع إسرائيل كر وفر".

إزعاج إسرائيل

وأضاف في حديثه، أن لفلسطين تجربة مؤثرة ومشرفة في حي الشيخ جراح، ولهذا تهدف السياسة القدسية إلى المواكبة مع التغير العالمي، مؤكداً: "إسرائيل تنظر لجميع مسؤولي وشباب وأطفال فلسطين بعنصرية شديدة، وما يزعج الجانب الإسرائيلي هو التواجد الفلسطيني على أعتاب الأقصى".