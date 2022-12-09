الجمعة 09 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميا.. الإسماعيلى يوجه الشكر لـ «جاريدو»

جاريدو
جاريدو

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، توجيه الشكر إلى الإسباني خوان جاريدو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على الفترة التي قضاها على رأس القيادة الفنية.

وأكد مجلس إدارة الإسماعيلي، تقديره وامتنانه على ما قدمه جاريدو خلال فترة تدريبه للفريق، إلا أن التوفيق لم يحالفه على مستوى النتائج في المباريات التي خاضها الفريق ببطولة الدوري المصري، وهو ما لا يُرضي طموحات النادي متمثلًا في إدارته وجماهيره العريقة.

وأشار مجلس الدراويش إلى أن قرار توجيه الشكر إلى جاريدو قد جاء بعد 5 مباريات لم يتحقق الفوز في أي منها، إذ تعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات أخرى، حيث خسر الفريق 13 نقطة في بداية مشواره المحلي ما يعني أنه كان من الضروري إعادة النظر في القيادة الفنية واستمرار المدير الفني الحالي من عدمه.

وأوضح مجلس الإدارة، أنه تقرر إسناد مهمة المدير الفني مؤقتًا إلى أيمن الجمل، حيث يتولى القيادة الفنية للفريق في الفترة المقبلة.

الاسماعيلى الإسباني خاون كارلوس جاريدو الدورى المصرى اخبار الدوري المصري

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