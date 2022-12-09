خبير علاقات دولية يكشف تفاصيل مخرجات القمة «العربية ـ الصينية»

أوضح الدكتور أحمد سيد، خبير العلاقات الدولية، مخرجات القمة العربية الصينية، قائلًا: "إن القمة العربية الصينية دشنت لمرحلة جديدة من مراحل تطور العلاقات العربية الصينية التي شهدت طفرة حقيقية خلال العقد الأخير، وشهدت مسار اقتصادي مهم منذ تأسيس منتدى التعاون العربي الصيني عام 2004م.

وأضاف أحمد سيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي كريم حاتم، عبر فضائية extra news، أنه في عام 2004 ان حجم التبادل التجاري 36 مليار دولار بين الصين والدول العربية، لافتاً إلى أنه في عام 2021 وصل حجم التبادل التجاري إلى 636 مليار دولار، وهو ما يعكس أن العلاقات الموجودة بشقها الاقتصادي هي علاقات قوية ومتطورة.

وأوضح أن هناك تشابكات اقتصادية واستثمارات صينية في العديد من الدول العربية ، لافتاً إلى أن المسار الإقتصادي اليوم أحد مخرجاته أنه يشكل دفعة لهذا المسار فيما يتعلق بالمجالات المتعددة والمختلفة والاستثمارات المشتركة كفائض من الاستثمارات الصينية التي تبحث عن الاقتصاديات الصادقة الواعدة والمتطورة، وهي الإقتصاد المصري، السعودي، الإماراتي، والتي تحظى بمزايا نسبية من الاستقرار والاستصلاح الاقتصادي والرؤى الطموحة.