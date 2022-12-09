الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مفاجأة حول قانون الإجراءات الضريبية.. الباز: «المسألة لها بعد دولى»

الإجراءات الضريبية
الإجراءات الضريبية

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة «الدستور»، عن تفاصيل المقترح الحكومي لتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وقال “الباز”، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الجمعة: "الحكومة بتعمل تعديل ليه.. أكيد فيه طارئ استدعي هذا التعديل".

وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول انضمام مصر للاتفاقية متعددة الأطراف المتعلقة بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية بالبروتوكول الصادر عام 2010.

وأشار إلى أن الاتفاقية تنص على تعزيز التعاون الدولي مع احترام الحقوق الأساسية لممولين دافعي الضرائب، حيث تنص الاتفاقية على جميع أشكال التعاون الإداري الممكنة بين الأطراف في تقدير الضرائب وتحصيلها لمكافحة التهرب الضريبي.

وتابع: "يعني المسألة لها بعد دولي وليست أمرًا محليًا، وإحنا مش لوحدنا في العالم، والاتفاقية فيها 172 دولة لتبادل المعلومات بين السلطات الضريبية". 

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