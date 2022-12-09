الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

مدرب كرواتيا بعد الفوز على البرازيل: ما فعلناه جنون.. والحارس أحدث الفارق

زلاتكو داليتش
زلاتكو داليتش

أثنى زلاتكو داليتش، المدير الفني للمنتخب الكرواتي لكرة القدم، بشكل كبير على النجم لوكا مودريتش، وكذلك حارس المرمى دومينيك ليفاكوفيتش عقب المباراة التي انتهت بالفوز على المنتخب البرازيلي، اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات دور الثمانية ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وتأهل المنتخب الكرواتي، وصيف بطل مونديال 2018، إلى الدور قبل النهائي بمونديال قطر بعدما حقق الانتصار الأول في تاريخه أمام نظيره البرازيلي وتغلب عليه 4 / 2 بضربات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1 / 1 على ملعب استاد "المدينة التعليمية".

وأشاد داليتش، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة، بالنجم مودريتش بشكل كبير قائلا: "مودريتش لعب أكثر من 120 دقيقة كقائد للفريق اليوم، وقادنا لانتصار عظيم، هو لاعب رائع لا يستسلم للإرهاق ويؤدي طوال الوقت بنفس المستوى. وقد سألناه وقال إنه على ما يرام ومستعد للمواصلة حتى النهاية، بعد راحة ليومين استطاع اللعب بهذا المستوى الجيد وهو لاعب عمره 37 عاما".

وأضاف لدى سؤاله عن سر التألق الهائل لمودريتش: "الجدية والاحترافية، مودريتش لاعب رائع ورجل لبق يحظى بالاحترام والالتزام والانضباط في التدريبات، هو يعيش من أجل كرة القدم وها هو يجني ثمار ذلك، من الصعب أن نجد لاعبا من هذا الطراز، وقد أثبت جدارته بشكل كبير".

وتابع: "قبل المونديال، قالوا إن زمنه قد انتهى، ولكنه عاد بشكل رائع وها هو قاد كرواتيا للدور قبل النهائي، هو لاعب محترف وجاد وقادر على تحمل المسئولية، ونحن نجني ثمار عمله أيضا في المنتخب".

كذلك أثنى داليتش على خط وسط المنتخب الكرواتي بشكل عام قائلا: "لدينا أفضل خط وسط في العالم، ونجحنا في أن نثبت ذلك اليوم، نجحنا في قطع الكرة واسترجاعها، وخط الوسط كان يلعب بتأن وتركيز واستطعنا أن نبني الهجمات، ربما لم تكن كثيرة ولكننا صنعنا الفرص ونجحنا في التصدي لخطورة الخصم".

ولدى سؤاله عما إذا كان الحارس ليفاكوفيتش قد أحدث الفارق في مباراة اليوم، أجاب قائلا: "نعم، بعض الفرص لمنتخب البرازيل كانت سريعة وتصدينا لها بالحارس الذي كان متألقا وأحدث الفارق بالفعل وأنقذنا اليوم، وأعطى اللاعبين أيضا الثقة بالنفس وكان يزعزع ثقة الخصم".

من جانبه، قال حارس المرمى ليفاكوفيتش الذي تألق بشكل كبير خلال المباراة كما تصدى لواحدة من ركلات الجزاء الترجيحية: "أود أن أشكر كل الجماهير الكرواتية الذي أتت إلى هنا اليوم، لأنها بالفعل دعمتنا كثيرا، نحن لعبنا بأقصى قدراتنا على أرض الملعب، وسعداء للغاية ونتعامل مع كل مباراة على حدة، وسنرى إلى أين سنصل".

وأضاف تعليقا على ما أظهره المنتخب الكرواتي من قوة وثبات: "نحن نتمتع بالخبرة، وننشأ على هذه الطريقة، يجب دائما أن نبذل قصارى الجهد كي نصل إلى النجاح".
 

زلاتكو داليتش منتخب كرواتيا لوكا مودريتش مونديال قطر 2022 منتخب البرازيل

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