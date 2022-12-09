وكيل «خطة النواب»: قانون الإجراءات الضريبية يستهدف مواجهة مافيا التهرب العابر للقارات

كشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل مقترح الحكومة لتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الجمعة، إن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد بعيد تمامًا عن حسابات العملاء في البنوك.

وأضاف وكيل “خطة النواب” أن التعديل القانون يستهدف محاربة التهرب الضريبي من خلال التعاملات العابرة للقارات.

وأشار “سالم” إلى أن التعديل المقترح على القانون أحيل للمناقشة بمجلس النواب في 18 ديسمبر الجاري.