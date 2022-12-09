الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تُكرم أبناء الشهداء المتفوقين دراسيًا (فيديو)

جريدة الدستور

نظم قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، احتفالية لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين دراسيًا، في إطار تقليدها السنوي  الذي تستضيفه دار مراسم الشرطة بالجزيرة.

وتسلم أبناء الشهداء المتفوقون، شهادات تقدير وكئوس التفوق الدراسي في جميع المراحل التعليمية، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وعدد من الفنانين والإعلاميين والرياضيين.

ونُقل قطاع الإعلام والعلاقات، تحيات وتقدير اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجميع أعضاء هيئة الشرطة، وتقديمهم أخلص معانى التقدير والاعتزاز لجميع أسر وأبناء شهدائنا الأبطال من رجال الشرطة، الذين ضحوا بأرواحهم لتتواصل ملحمة العطاء في سبيل رفعة الوطن وأمن المواطن.

وكان لتلك الاحتفاليات بالغ الأثر في نفوس أسر وأبناء الشهداء، الذين أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بذلك التكريم، الذي يُعد امتداد لتكريم آبائهم، وتوجهوا بخالص الشكر للوزارة لدعمهم المستمر لهم، مؤكدين على اهتمام الوزارة الكامل بأسر أبنائها الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لأمن واستقرار الوطن.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، بتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والمعنوية لأسر الشهداء، تخليدًا ووفاءً وعرفانًا لتضحيات ذويهم، الذين وهبوا أرواحهم ودماءهم الغالية، في سبيل الدفاع عن تراب وطنهم العزيز وأمن شعبه.

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الداخلية تُكرم أبناء الشهداء المتفوقين دراسيًا (فيديو)

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