الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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دبلوماسي سابق: انعقاد القمة العربية الصينية تأكيد على ارتقاء الاتصالات بين الجانبين

جريدة الدستور

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القمة العربية الصينية هي نوع من ترقية الاتصالات بين المجموعة العربية والصين، لافتاً إلى أنه على مدار سنوات نجتمع سنوياً مرة في بكين ومرة في القاهرة تحت علم جامعة الدول العربية. 

وأضاف السفير جمال بيومي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن الاتصالات المصرية الصينية ترتقي إلى مستوى القمة والرئاسة، وهو شيء طيب يدل على اهتمام الطرفين الصيني والعربي بترقية هذه العلاقات، وإعطاءها دفعة كبرى من أجل أن تصبح تحت مباشرة القمة في الجانبين الصيني والعربي. 

وأشار “بيومي” إلى أن ذلك يدعو للاطمئنان لأن هذا الملف في العلاقات الخارجية سوف يلقى كل العناية من القيادات في الطرفين، لافتاً إلى أن الدبلوماسية المصرية احتفلت في مارس الماضي بمرور 100عام على إنشاء وزارة الخارجية المصرية، لكن في التاريخ القديم مصر لديها دبلوماسية بدأت منذ 2000 عام قبل الميلاد عندما ذهب أحمس ليحرر اللاذقية من غزو الحوثيين، وبالتالي فإن مصر من أكثر البلدان صلة بالعالم كله، كما أن القاهرة هي أكثر عاصمة في العالم تستضيف سفارات أجنبية. 

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