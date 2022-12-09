الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«متخليش حد يضحك عليك»..الباز يكشف تفاصيل تعديل قانون الضريبة الموحدة

محمد الباز
محمد الباز

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن تفاصيل مقترح تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحدة.

وقال الباز، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الجمعة: "من السهل أن نستسلم لنفي الحكومة البسيط على قانون الإجراءات الضريبية الموحدة".

وأضاف: "الحكومة أشارت إلى أن التعديل يتيح لمصلحة الضرائب الاطلاع على حسابات المصريين في البنوك وده مش صحيح.. وممكن نستسلم له ولكن إحنا اتعودنا مع بعض نحاول نفهم، عشان في ناس طول الوقت بتستغل أي حاجة بتعملها الدولة وتقولك أنت بتضر المواطنين".

وتابع: "لازم نتعلم إن محدش يضحك علينا.. وليه الحكومة أصلًا تعمل تعديل، القانون طلع سنة 2020، والحكاية كلها لسه مشروع تعديل للقانون هيدرسه مجلس النواب من خلال لجانه المتخصصة وبعدين يروح الجلسة العامة لإقراره".

وأشار إلى أن القانون يتيح تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون مصر من بينها وفي حدود ما تنص عليه هذه الاتفاقيات، وحدود عدم الإخلال للمستثمر.

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