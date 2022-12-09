كيف يخوض فرنسا وإنجلترا معركة الصعود لـ«المربع الذهبى»؟

فى أقوى مواجهات ربع نهائى بطولة كأس العالم ٢٠٢٢ فى قطر، يلتقى منتخب فرنسا نظيره الإنجليزى، على ملعب «البيت»، فى التاسعة مساء الغد.

المنتخب الفرنسى تفوق على نظيره البولندى فى ثمن النهائى بنتيجة ٣-١، فى مباراة قدم فيها كليان مبابى ورفاقه أداءً قويًا للغاية، ونجح فى اعتلاء صدارة الهدافين بـ٥ أهداف.

فيما قدم المنتخب الإنجليزى عرضًا قويًا من الناحيتين الهجومية والدفاعية أمام بطل إفريقيا منتخب السنغال، وفاز بنتيجة ٣-٠، فى مباراة جعلت الجميع يسلم بمدى قوة الإنجليز وارتفاع أسهمهم للمنافسة على لقب هذه النسخة.

ويترقب الجميع المواجهة القوية بين أفضل جناح فى العالم كليان مبابى، وأقوى ظهير دفاعى فى العالم كايل والكر، الذى سبق وتفوق على الجناح الفرنسى، حينما التقيا فى دورى أبطال أوروبا، خلال مواجهتى ناديهما مانشستر سيتى وباريس سان جيرمان.

لكن هناك مفاجأة يحضرها جاريث ساوثجيت، المدير الفنى لمنتخب إنجلترا، وتحدث عنها الإعلام الإنجليزى هنا فى الدوحة، تتمثل فى دراسة تحويل فيل فودين من الجهة اليسرى إلى اليمنى لكى يعين «والكر» أمام «مبابى»، خاصة مع قدرته على التقدم بسرعة مستغلًا عدم تقديم نجم فرنسا الدعم الدفاعى.

ويمتلك منتخب فرنسا خطًا هجوميًا جبارًا، فى وجود مبابى يسارًا، وعثمان ديمبلى يمينًا، وبينهما أنطوان جريزمان، خلف المهاجم الصريح أوليفه جيرو، الذى يقدم بطولة رائعة.

ويتميز هذا الرباعى بالتنوع الذى يصل بهم إلى حالة تكامل، مع تميز الجناحين بالحلول الفردية والابتكار فى اللعب، والقدرة على فك التكتلات وصناعة المبادرة طوال الوقت.

لكن هذه الطريقة يشوبها مشكلات، تتضح أكثر حينما يلعب «الديوك» أمام منتخب كبير، وهى تباعد الخطوط دفاعيًا، فى ظل تقدم «جريزمان» للعب دور المهاجم الثانى رفقة «جيرو»، ما يترك فراغًا بين الهجوم والوسط.

وفى مواجهة بهذه الثقل سيكون «جريزمان» مطالبًا بالعودة للعب دور لاعب الوسط الثالث، خاصة أن الغلبة ستكون لإنجلترا مع وجود ثلاثى قوى فى الوسط.

الخيار الثانى أمام ديديه ديشامب، المدير الفنى لمنتخب فرنسا، هو الدفع بإدواردو كامفينجا كوسط ثالث على حساب «جريزمان» أو «ديمبلى»، مع تحويل «جريزمان» إلى جناح وهمى يكون أقرب للعمق أكثر.

فى المقابل، يعول المنتخب الإنجليزى على تماسك مجموعته دفاعيًا، والتقارب الكبير فى الخطوط، علاوة على الحالة الرائعة لجود بيلنجهام فى الوسط، مع إجادته التقدم بالكرة وتجاوز الخطوط، ليكون فى مواجهة ثنائية آخرى مع ارتكاز المنتخب الفرنسى أوريلين تشاومينى.

كما يجيد جناحا إنجلترا، بوياكو ساكا وفيل فودين، استغلال المساحات التى يخلفها هارى كين عبر تحركاته التى تجذب المدافعين بعيدًا عن الصندوق، فضلًا عن حلولهما الفردية وذكائهما فى التمركز والتحرك.

وتعتبر التحولات سلاحًا قويًا للغاية لدى الإنجليز، بسبب السرعات الكبيرة لـ«بيلنجهام»، الذى ينقل اللعب فى ثانية، وكذلك انطلاقات «فودين» و«ساكا» بسرعاتهما الرهيبة.

ودفاعيًا، يعتبر إنجلترا بين أفضل المنتخبات التى تعود إلى مناطقها بسرعة، ويميزها بقاء الظهير «والكر» فى المناطق الخلفية، ليلعب دور المدافع الثالث مع قلبى الدفاع ستونز وماجواير.

ديديه ديشامب، المدير الفنى لمنتخب فرنسا، قال إن إنجلترا ستدافع بقوة من أجل وقف «مبابى»، لكنه يستطيع التفوق، لأن قدراته عالية ويعرف كيف يستغلها، مضيفًا: «واثق بأنه سيتفوق فى المساحة التى سيلعب فيها».

وأضاف مدرب فرنسا فى مؤتمر المباراة، أمس، أن فريقه مستعد للمواجهة ويعرف مدى قوتها، ولديه ثقة كبيرة فى القدرة على تجاوز هذا الدور، وتقديم مباراة قوية استكمالًا لما قدمه فى الماضى.