أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت فى مصر اليوم السبت 2022/12/10

مع بدء أولى الساعات الصباحية اليوم السبت شغل بال قطاع عريض من تجار مواد البناء والمقاولين معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 10 /12 /2022 في مصر عبر محرك البحث "جوجل"، لمعرفة قيمة الزيادة وسعر الشراء.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 2022/12/10 في مصر

وتنشر "الدستور" أسعار الحديد والأسمنت، في تعاملات اليوم السبت، كتسليم أرض مصنع.

أعلنت شركات الحديد والصلب عن رفع أسعار الحديد بداية من شهر نوفمبر 2022 الماضي، وتكون بقيمة تصل لنحو 1980 جنيهًا يبعض الشركات عقب قرار البنك المركزي، ورفع أسعار الفائدة بقيمة حوالي 2%، حيث أرسلت عدد من الشركات للتجار رسائل بقائمة الأسعار لنوفمبر متضمنة قيمة الزيادة الجديدة.

وتنتج دولة مصر ما يقرب من 7.9 مليون طن في حديد التسليح، وحوالي قيمة 4.5 مليون طن بليت، أما تستورد حوالي 3.5 مليون طن بليت، طبقًا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية.

وسوف يتم إضافة قيمة تتراوح ما بين مبلغ 200 جنيه إلى 500 جنيه على سعر الحديد لكي يصل إلى المستهلك، أما بالنسبة للأسمنت فسوف يتم إضافة ما بين 100 جنيه إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.

أسعار الحديد اليوم السبت

وسجل متوسط سعر الحديد اليوم في شركة عز 19650 جنيهًا للطن الواحد، وسجل سعر حديد بشاي مبلغ 19600 جنيه للطن، وسجل سعر حديد السويس للصلب قيمة 19550 جنيهًا للطن.

بينما سجل سعر الحديد اليوم السبت في المصريين مبلغ 19550 جنيهًا للطن، وحديد الكومي قيمة 19000 جنيه للطن الواحد، وحديد المراكبي مبلغ 19550 جنيهًا للطن الواحد، كما سجل العشري قيمة 19300 جنيه للطن، والمعادي بلغ 19000 جنيه.

كما سجل سعر الحديد اليوم السلت في مصر ستيل سعر مبلغ 19180 جنيهًا للطن، وسجل حديد الداخلية سعر 19650 جنيهًا، وعطية سعر 19000 جنيه.

أما بالنسبة لأسعار الحديد اليوم في المصانع الاستثمار، فيتراوح متوسط سعر الطن بين 18900 و19000 جنيه، ليصل إلى المستهلك بين 19000 جنيه و19200 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم السبت

بينما سجل أسمنت المسلح اليوم السبت، 1620 جنيهًا في الطن، كما قل سجل أسمنت النصر مبلغ 1610 جنيهات للطن، والممتاز سجل قيمك 1635 جنيهًا، وأسمنت قنا مبلغ 1560 جنيهًا.

وسجل أسمنت السويدي اليوم 1720 حنيهًا في الطن الواحد، وسجل أسمنت المخصوص مبلغ 1590 جنيهًا في الطن الواحد، كما سجل أسمنت وادي النيل مبلغ 1600 جنيه في الطن، وبلغ سعر أسمنت حلوان 1620 جنيهًا للطن.

وسجل سعر الأسمنت المخلوط اليوم السبت بين 1000 إلى مبلغ 1110 جنيهات، أما الأسمنت المقاوم ما بين 1650 جنيهًا و1755 جنيهًا، والأسمنت الأبيض ما بين 2500 جنيه إلى 2600 جنيه.