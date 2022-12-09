القمة العربية الصينية.. نواب وسياسيون: عودة مصر لممارسة دورها الإقليمى بفضل سنوات من العمل الدبلوماسى

قال المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب «المصريين»، إن القمة العربية الصينية تسهم فى دعم أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين الجانبين، وتعزيز آليات العمل لتحقيق المصالح المشتركة.

وأضاف «أبوالعطا»: «القمة تستهدف البناء على الحوار السياسى الممتد بين الجانبين، إلى جانب التشاور والتنسيق بشأن سبل تعظيم آفاق التعاون المتبادل على الصعيدين الاقتصادى والتنموى».

ووصف رئيس حزب «المصريين» لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى نظيره الصينى شى جين بينج، على هامش القمة العربية الصينية فى الرياض، بأنه من أهم الأحداث الاقتصادية فى العام الحالى، سواء بالنسبة لمصر أو للمنطقة العربية ككل.

وأرجع ذلك إلى أن الصين أهم شريك تجارى لمصر فى الوقت الحالى، وهذا اللقاء سيزيد حجم التنسيق بين البلدين، بما يسهم فى تعظيم التعاون المتبادل بينهما على المستويين الاقتصادى والسياسى، ويسمح بزيادة القدرة المصرية على الحفاظ على حقوقها التاريخية فى مياه النيل، وتنمية علاقاتها التجارية مع كل دول العالم.

وواصل: «العلاقات المصرية الصينية تشهد طفرة ونقلة كبيرة، خاصة منذ تولى الرئيس السيسى رئاسة مصر، وزيارته الأولى إلى الصين فى ديسمبر ٢٠١٤، الأمر الذى رفع علاقات البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة».

وأكمل: «العلاقات بين البلدين أخذت منحنى جديدًا منذ هذا التاريخ، لأنها تنوعت بشكل كبير وازدادت عمقًا، خاصة على مستوى القيادة السياسية، وهناك تعاون كبير وتطابق فى المواقف الرئيسية فى المنطقة، خاصة ما يتعلق بالحفاظ على وحدة وسلامة أراضى الدول، وعدم التدخل فى شئونها الداخلية للدول، فضلًا عن الاتفاق التام بين مصر والصين بالنسبة للقضية الفلسطينية وتسوية الصراعات وتحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة».

ونوه إلى وجود تعاون تنموى كبير بين مصر والصين، فى ظل مساعى بكين دعم الدول النامية، وبعدما أصبحت دولة قوية ومصنعًا تكنولوجيًا وطبيًا للعالم كله، وبالتالى تكتسب العلاقات معها أهمية كبيرة.

واختتم بقوله: «الصين لها علاقات قوية مع مصر، لأنها علاقات بين حضارتين كبيرتين، كما أن بكين لا تنسى أن مصر كانت أول دولة عربية وإفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية وتقيم علاقات دبلوماسية معها».

وشدد النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب «الوفد»، على أهمية المشاركة المصرية فى القمة العربية الصينية الأولى، مشيرًا إلى دورها فى دعم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول العربية والصين، فضلًا عن المساهمة بفاعلية فى جهود تعزيز آليات العمل لتحقيق المصالح المشتركة.

ونبه «وهدان» إلى أهمية تأسيس «منتدى التعاون الصينى العربى»، الذى يضم الصين و٢٢ عضوًا فى جامعة الدول العربية، لتعزيز الحوار والتعاون وتدعيم السلام والتنمية، لافتًا إلى الدور الذى تلعبه الصين فى مواجهة النزاعات والصراعات المتشابكة والمعقدة فى منطقة الشرق الأوسط، باعتبارها إحدى القوى العظمى فى العالم.

السيسى وقيس سعيد خلال لقائهما بالرياض