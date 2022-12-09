الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

التشكيل.. هولندا بالقوة الضاربة أمام الأرجنتين في ربع نهائي المونديال

منتخب هولندا
منتخب هولندا

أعلن لويس فان خال، المدير الفني لمنتخب هولندا تشكيل فريقه لمواجهة الأرجنتين في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

ويخوض منتخب هولندا مباراة قوية وصعبة أمام منتخب الأرجنتين الذي يريد الفوز باللقب حتى ينهي ميسي مشواره الدولي بالتتويج بالمونديال.

ويسعى منتخب هولندا لتعويض خسارة نصف نهائي كأس العالم 2014 أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، حيث كان لويس فان خال هو المدرب أيضا بذلك الوقت.


وجاء تشكيل منتخب هولندا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أندريس نوبيرت

خط الدفاع: جورين تيمبر - فيرجيل فان دايك - ناثان أكي

خط الوسط: دينزيل دومفريس - مارتن دي رون - فرينكي دي يونج - كودي جاكبو - دالي بليند

خط الهجوم: ستيفن بيرخفاين - ممفيس ديباي.

لويس فان خال منتخب الارجنتين منتخب هولندا مونديال قطر 2022 كأس العالم 2022

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