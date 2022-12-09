الجمعة 09 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

منة فضالى: سعيدة بتعاونى مع محمد رمضان فى «العمدة» ودورى مختلف

منة فضالي
منة فضالي

أعربت الفنانة منة فضالي عن سعادتها الشديدة لمشاركتها في مسلسل "العمدة" وتعاونها مع الفنان محمد رمضان، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2023 المقبل.

وقال "منة" لـ"الدستور" إنها تظهر خلال العمل بدور نرجس وهي إحدى زوجات العمدة جعفر الذي يجسده الفنان محمد رمضان، مشيرة إلى أن شخصيتها جديدة ومختلفة عما قدمته من قبل، مؤكدة أن العمل درامي مشوق وبه لمسة كوميدية، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

يشار إلى أن قصة مسلسل العمدة تدور في حي السيدة زينب، وذلك في إطار اجتماعي ويضم المسلسل العديد من الفنانين بجانب الفنان محمد رمضان، منهم: منة فضالي، هيدي كرم، زينة، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، عصام السقا، طارق النهري، أحمد داش، مجدي بدر، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة ميديا هب.

يذكر أن فريق عمل المسلسل احتفل بعيد ميلاد الفنانة مي كساب فى لوكيشن التصوير، حيث أحضروا التورتة واحتفلوا معها بهذه المناسبة، ونشرت مي كساب صورة من الكواليس على حسابها بموقع "إنستجرام" وعلقت عليها: "شكرًا قوي حبايب قلبي على اليوم الحلو ده إمبارح أحلى البنات بنات العمدة استنونا رمضان يجمعنا".

 

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جوري بكر، طارق النهري، مجدي بدر، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

محمد رمضان في العمدة محمد رمضان منة فضالي فضالي العمدة رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

تحرير 355 محضر تمويني متنوع خلال حملة مكبرة بالإسكندرية

وزير الخارجية السعودي: لا نؤمن بالاستقطاب أو الاختيار بين شريك وآخر

من 12 لـ40 مليار دولار.. آسيا تايمز: مخطط استثمار «TSMC» التايوانية للرقائق الأمريكية

هنيدي ورامز جلال.. تنافس شرس بين نجوم الصف الأول بأفلام رأس السنة

حبس عصابة تخصصت فى تصنيع المواد المخدرة بالتجمع

منة فضالى: سعيدة بتعاونى مع محمد رمضان فى «العمدة» ودورى مختلف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

ماجد حبته

روسيا تسترد سيّد الحرب!

حسين دعسة

الخليج العربى والصين.. والرماد النووى

محمد عبدالعزيز

غنيتُ مكة.. فى القاهرة

د هند جاد

وهم المليار الذهبى.. تحدى الثروة السكانية

محمد وليد بركات

الأمن القومى بين «الصدر» و«الورك»!

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة

نتنياهو يطلب مهلة لتقديم تشكيل الحكومة الإسرائيلية

استشهاد فتى فلسطينى وإصابة 5 آخرين بالرصاص الحى فى رام الله