منة فضالى: سعيدة بتعاونى مع محمد رمضان فى «العمدة» ودورى مختلف

أعربت الفنانة منة فضالي عن سعادتها الشديدة لمشاركتها في مسلسل "العمدة" وتعاونها مع الفنان محمد رمضان، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2023 المقبل.

وقال "منة" لـ"الدستور" إنها تظهر خلال العمل بدور نرجس وهي إحدى زوجات العمدة جعفر الذي يجسده الفنان محمد رمضان، مشيرة إلى أن شخصيتها جديدة ومختلفة عما قدمته من قبل، مؤكدة أن العمل درامي مشوق وبه لمسة كوميدية، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

يشار إلى أن قصة مسلسل العمدة تدور في حي السيدة زينب، وذلك في إطار اجتماعي ويضم المسلسل العديد من الفنانين بجانب الفنان محمد رمضان، منهم: منة فضالي، هيدي كرم، زينة، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، عصام السقا، طارق النهري، أحمد داش، مجدي بدر، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة ميديا هب.

يذكر أن فريق عمل المسلسل احتفل بعيد ميلاد الفنانة مي كساب فى لوكيشن التصوير، حيث أحضروا التورتة واحتفلوا معها بهذه المناسبة، ونشرت مي كساب صورة من الكواليس على حسابها بموقع "إنستجرام" وعلقت عليها: "شكرًا قوي حبايب قلبي على اليوم الحلو ده إمبارح أحلى البنات بنات العمدة استنونا رمضان يجمعنا".

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جوري بكر، طارق النهري، مجدي بدر، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.