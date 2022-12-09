الجمعة 09 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أبو الغيط: فكرة القمة العربية الصينية طُرحت منذ 2019

جريدة الدستور

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن السياسات والمواقف العربية والزخم الذي نشهده، ليس وليد الشهر أو العام الماضي، لافتاً إلى أنه تم إطلاق المنتدى منذ عام 2004، ووضعت فكرته منذ عام 2001. 

وأضاف “أبو الغيط” خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالبيان الختامي للقمة الصينية العربية والخليجية، أنه فيما يتعلق بفكرة القمة العربية الصينية فقد طُرحت عام 2019، خلال حديثه مع وزير خارجية الصين في بكين، وتابع: “عرضت عليه رفع هذا المنتدى، فقال لي أن الأمر في يد الوزراء العرب، وعندما رجعنا تم العمل على هذا الموضوع وتقرر انعقاده في 2020”. 

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه كان على دراية بالدعوة السعودية لعمل هذا المنتدى  منذ 2020، لافتاً إلى أن جائحة كورونا عطلت العملية لسنوات، وبالتالي لايجب أن تُطرح أسئلة أو يتصور البعض بأن هذا رد فعل على أحداث معينة. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

تحرير 355 محضر تمويني متنوع خلال حملة مكبرة بالإسكندرية

وزير الخارجية السعودي: لا نؤمن بالاستقطاب أو الاختيار بين شريك وآخر

من 12 لـ40 مليار دولار.. آسيا تايمز: مخطط استثمار «TSMC» التايوانية للرقائق الأمريكية

هنيدي ورامز جلال.. تنافس شرس بين نجوم الصف الأول بأفلام رأس السنة

حبس عصابة تخصصت فى تصنيع المواد المخدرة بالتجمع

منة فضالى: سعيدة بتعاونى مع محمد رمضان فى «العمدة» ودورى مختلف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

دراما حل الدولتين

ماجد حبته

روسيا تسترد سيّد الحرب!

حسين دعسة

الخليج العربى والصين.. والرماد النووى

محمد عبدالعزيز

غنيتُ مكة.. فى القاهرة

د هند جاد

وهم المليار الذهبى.. تحدى الثروة السكانية

محمد وليد بركات

الأمن القومى بين «الصدر» و«الورك»!

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

ماجد حبته

الصين والعرب.. وإفريقيا

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة

نتنياهو يطلب مهلة لتقديم تشكيل الحكومة الإسرائيلية

استشهاد فتى فلسطينى وإصابة 5 آخرين بالرصاص الحى فى رام الله