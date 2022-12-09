أبو الغيط: فكرة القمة العربية الصينية طُرحت منذ 2019

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن السياسات والمواقف العربية والزخم الذي نشهده، ليس وليد الشهر أو العام الماضي، لافتاً إلى أنه تم إطلاق المنتدى منذ عام 2004، ووضعت فكرته منذ عام 2001.

وأضاف “أبو الغيط” خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالبيان الختامي للقمة الصينية العربية والخليجية، أنه فيما يتعلق بفكرة القمة العربية الصينية فقد طُرحت عام 2019، خلال حديثه مع وزير خارجية الصين في بكين، وتابع: “عرضت عليه رفع هذا المنتدى، فقال لي أن الأمر في يد الوزراء العرب، وعندما رجعنا تم العمل على هذا الموضوع وتقرر انعقاده في 2020”.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه كان على دراية بالدعوة السعودية لعمل هذا المنتدى منذ 2020، لافتاً إلى أن جائحة كورونا عطلت العملية لسنوات، وبالتالي لايجب أن تُطرح أسئلة أو يتصور البعض بأن هذا رد فعل على أحداث معينة.