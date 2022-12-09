حبس عصابة تخصصت فى تصنيع المواد المخدرة بالتجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس تشكيل عصابي تخصص في تصنيع المواد المخدرة، وخطف مواطن بدائة قسم التجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة.

وكانت تمكنت وزارة الداخلية من ضبط المتهمين فى واقعة اختطاف أحد المواطنين بالتجمع الخامس، وتبين قيام المواطنين بتأجير شقة لتصيع المواد المخدرة، وتم ضبط المضبوضات التي بلغت قيمتها 2.5 مليون جنيه.

المتهمين اعترفوا بأنهم كانوا على خلاف مع أحد الأشخاص وظنوا أنه هو من يقود السيارة، فقاموا بخطفه، إلا أنهم اكتشفوا أنهم اختطفوا شخص أخر، فتركوه وفروا هاربين.

وبتكثيف التحريات الأمنية تم ضبط المتهمين، واعترفوا بارتكاب الواقعة بشكل كامل.