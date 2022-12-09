الجمعة 09 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عصابة تخصصت فى تصنيع المواد المخدرة بالتجمع

جريدة الدستور

قررت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس تشكيل عصابي تخصص في تصنيع المواد المخدرة، وخطف مواطن بدائة قسم التجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة.

وكانت تمكنت وزارة الداخلية من ضبط المتهمين فى واقعة اختطاف أحد المواطنين بالتجمع الخامس، وتبين قيام المواطنين بتأجير شقة لتصيع المواد المخدرة، وتم ضبط المضبوضات التي بلغت قيمتها 2.5 مليون جنيه.

المتهمين اعترفوا بأنهم كانوا على خلاف مع أحد الأشخاص وظنوا أنه هو من يقود السيارة، فقاموا بخطفه، إلا أنهم اكتشفوا أنهم اختطفوا شخص أخر، فتركوه وفروا هاربين.

وبتكثيف التحريات الأمنية تم ضبط المتهمين، واعترفوا بارتكاب الواقعة بشكل كامل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

تحرير 355 محضر تمويني متنوع خلال حملة مكبرة بالإسكندرية

وزير الخارجية السعودي: لا نؤمن بالاستقطاب أو الاختيار بين شريك وآخر

من 12 لـ40 مليار دولار.. آسيا تايمز: مخطط استثمار «TSMC» التايوانية للرقائق الأمريكية

هنيدي ورامز جلال.. تنافس شرس بين نجوم الصف الأول بأفلام رأس السنة

حبس عصابة تخصصت فى تصنيع المواد المخدرة بالتجمع

منة فضالى: سعيدة بتعاونى مع محمد رمضان فى «العمدة» ودورى مختلف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

دراما حل الدولتين

ماجد حبته

روسيا تسترد سيّد الحرب!

حسين دعسة

الخليج العربى والصين.. والرماد النووى

محمد عبدالعزيز

غنيتُ مكة.. فى القاهرة

د هند جاد

وهم المليار الذهبى.. تحدى الثروة السكانية

محمد وليد بركات

الأمن القومى بين «الصدر» و«الورك»!

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

ماجد حبته

الصين والعرب.. وإفريقيا

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة

نتنياهو يطلب مهلة لتقديم تشكيل الحكومة الإسرائيلية

استشهاد فتى فلسطينى وإصابة 5 آخرين بالرصاص الحى فى رام الله