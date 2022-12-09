كرواتيا تفجر كبرى مفاجآت البطولة وتُقصى البرازيل خارج المونديال

فجّر منتخب كرواتيا المفاجأة الأكبر في مونديال قطر 2022 عقب الفوز على البرازيل بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.

تقدم نيمار دا سيلفا لصالح البرازيل في الدقيقة 106 قبل أن يدرك بيتكوفيتش التعادل لصالح كرواتيا في الدقيقة 117 من عمر المباراة.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية لحسم المتأهل للدور نصف النهائي وانتهت بفوز كرواتيا بنتيجة 4-2.



أحداث الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة البرازيل وكرواتيا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022 بالتعادل السلبي.

وسيطر منتخب البرازيل على مجريات الأمور، لكنه فشل في زيارة شباك الفريق الكرواتي الذي نجح في فرض التعادل السلبي على راقصي السامبا.

وكانت البداية في الدقيقة الخامسة بتصويبة قوية من فينسيوس جونيور من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى كرواتيا بثبات.

في الدقيقة 13 كرة عرضية أرضية من الطرف الأيمن لصالح كرواتيا قابلها بيريسيتش بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكنها بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 30 تصويبة من إيفان بيريسيتش من خارج منطقة الجزاء لصالح كرواتيا لكنها بعيدة عن المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول، سدد نيمار ركلة حرة مباشرة تصدى لها الحارس بنجاح.



أحداث الشوط الثاني

منتخب البرازيل استهل الشوط الثاني بقوة وكاد يتقدم بعد 4 دقائق فقط من الشوط الثاني بعد تصويبة من نيمار من داخل منطقة الجزاء، لكنها ارتطمت بالمدافع لتصل إلى فينسيوس جونيور الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى بنجاح، لكن حكم المباراة احتسب تسللًا بعد شك في ركلة جزاء لصالح البرازيل.

في الدقيقة 52 تمريرة رائعة من ريتشارلسون إلى نيمار يسار منطقة الجزاء لصالح البرازيل الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

في الدقيقة 65 أنقذ ليفاكوفيتش حارس كرواتيا مرماه من هدف مؤكد بعد ارتباك دفاعي داخل منطقة جزاء كرواتيا، تصل الكرة إلى باكيتا في انفراد تام ليسدد كرة قوية تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وفي الدقيقة 75 تصدى ليفاكوفيتش لانفراد جديد من البرازيلي نيمار من يسار منطقة الجزاء لصالح البرازيل ليسدد كرة تصدى لها.

أحداث الوقت الإضافي

ضغط قوي من البرازيل لتسجيل الهدف الأول.

في الدقيقة 103 مرور رائع من برونو بيتكوفيتش الذي اخترق منطقة الجزاء لصالح كرواتيا ومرر الكرة إلى بيريسيتش وسدد كرة قوية بعيدة عن المرمى.

وقبل إطلاق صافرة الشوط الإضافي الأول سجل نيمار دا سيلفا هدف التقدم لصالح البرازيل بعد تمريرات قصيرة رائعة بين لاعبي منتخب السامبا، ليمرر باكيتا إلى نيمار الذي راوغ حارس مرمى كرواتيا وسدد كرة داخل الشباك.

منتخب كرواتيا سيطر على مجريات الأمور في الشوط الإضافي الثاني وسط تراجع من جانب لاعبي البرازيل.

منتخب كرواتيا تعادل في الدقيقة 117 بعد تسديدة من برونو بيتكوفيتش اصطدمت بقدم ماركينيوس وسكنت شباك الحارس أليسون.