إحباط محاولة بيع 78 ألف لتر بنزين وسولار في السوق السوداء بالجيزة

نجحت إدارة مباحث التموين الجيزة فى إحباط محاولة بيع 78 ألف لتر مواد بترولية "بنزين وسولار" في السوق السوداء بالجيزة.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد يحي زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة الجيزة، بحوزته 78 ألف لتر مواد بترولية – "بنزين وسولار" بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.