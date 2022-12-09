الرئيس السيسى وولى العهد السعودى يتوافقان على تدشين المزيد من المشروعات المشتركة

تناولت المباحثات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، وتدشين المزيد من المشروعات المشتركة في ضوء ما يتوافر لدى الجانبين من فرص استثمارية واعدة، فضلًا عن الاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، في الرياض الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية.