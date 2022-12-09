الجمعة 09 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مواطن عن تطوير السكك الحديد: القطار أصبح وسيلة السفر المثالية

قطار
قطار

تعتبر القطارات هي عصب وسائل النقل والمواصلات في مصر لاسيما بين المحافظات البعيدة وبعضها ورغم ذلك كانت تعاني السكك الحديد من الإهمال وكثرة الأعطال سواء في المنظومة أول عربات القطارات ذاتها ما تسبب في الكثير من المشكلات وانعكست تلك المشكلات على المواطن في صورة معاناة حتى تدخلت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وقررت رفع هذا العناء من خلال انفاق ما يزيد عن 5.4 مليار جنيه لتطوير السكك الحديدية في المرحلة الأولى من المبادرة وذلك لخدمة 17 مليون مواطن.

يقول يوسف محمد طالب الجامعي إنه اعتاد أن يستقل القطار بشكل شبه يومي من القاهرة للذهاب إلى جامعته بمحافظة بني سويف، حيث يدرس، مفضلًا السفر عبر القطار بدلًا من سيارات الأجرة، ما جعله شاهدًا على التطور الذي حدث بمنظومة القطارات خلال السنوات الماضية.

وأضاف «يوسف» إنه يفضل السفر بالقطار إلى جامعته كل صباح ومساء، لكونه الأسرع والأفضل، خاصة في آخر أيام الأسبوع التي تشهد زحامًا على الطرق، مؤكدًا أن القطار يظل بدون شك هو البديل الأفضل للسفر، خاصة بعد التطور الكبير الذي شهدته المنظومة مؤخرًا.

وأشار: «في البداية كان هناك بعض المشكلات، التي تم تداركها مع الوقت، مثل التأخيرات بسبب الأعطال، والتي توقفت تقريبًا، وكذلك إرهاق السفر في العربات القديمة المتهالكة، التي حلت محلها، حاليًا، عربات أحدث وأفضل، سهلت السفر وقللت من الأعطال التي كنا نشاهدها بشكل شبه يومي».

وتابع: «أصبحت القطارات، حاليًا، وسيلة السفر المثالية، كما أن تكلفة الانتقال باستخدامها تعد رمزية، خاصة بعد استخراجي اشتراك الطلاب، الذي ساعدني على توفير الكثير من النفقات، وتقليل كلفة المواصلات، التي كانت تحتاج إلى ميزانية مستقلة بجانب مصاريف الكلية».

القطارات السكك الحديدية القطار السفر بالقطار حياة كريمه

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

الداخلية تُكرم أبناء الشهداء المتفوقين دراسيًا (فيديو)

مفاجأة حول قانون الإجراءات الضريبية.. الباز: «المسألة لها بعد دولى»

مصادر: توقعات بتراجع معدلات التضخم واستقرار الأسعار خلال النصف الأول من 2023

القبض على نائبة رئيسة البرلمان الأوروبى فى بلجيكا على خلفية شبهات فساد

تحرير 52 مخالفة تموينية وغلق مصنعين بسبب الغش التجاري بالمنيا

«متخليش حد يضحك عليك»..الباز يكشف تفاصيل تعديل قانون الضريبة الموحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

ماجد حبته

روسيا تسترد سيّد الحرب!

حسين دعسة

الخليج العربى والصين.. والرماد النووى

محمد عبدالعزيز

غنيتُ مكة.. فى القاهرة

د هند جاد

وهم المليار الذهبى.. تحدى الثروة السكانية

محمد وليد بركات

الأمن القومى بين «الصدر» و«الورك»!

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة

نتنياهو يطلب مهلة لتقديم تشكيل الحكومة الإسرائيلية