مواطن عن تطوير السكك الحديد: القطار أصبح وسيلة السفر المثالية

تعتبر القطارات هي عصب وسائل النقل والمواصلات في مصر لاسيما بين المحافظات البعيدة وبعضها ورغم ذلك كانت تعاني السكك الحديد من الإهمال وكثرة الأعطال سواء في المنظومة أول عربات القطارات ذاتها ما تسبب في الكثير من المشكلات وانعكست تلك المشكلات على المواطن في صورة معاناة حتى تدخلت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وقررت رفع هذا العناء من خلال انفاق ما يزيد عن 5.4 مليار جنيه لتطوير السكك الحديدية في المرحلة الأولى من المبادرة وذلك لخدمة 17 مليون مواطن.

يقول يوسف محمد طالب الجامعي إنه اعتاد أن يستقل القطار بشكل شبه يومي من القاهرة للذهاب إلى جامعته بمحافظة بني سويف، حيث يدرس، مفضلًا السفر عبر القطار بدلًا من سيارات الأجرة، ما جعله شاهدًا على التطور الذي حدث بمنظومة القطارات خلال السنوات الماضية.

وأضاف «يوسف» إنه يفضل السفر بالقطار إلى جامعته كل صباح ومساء، لكونه الأسرع والأفضل، خاصة في آخر أيام الأسبوع التي تشهد زحامًا على الطرق، مؤكدًا أن القطار يظل بدون شك هو البديل الأفضل للسفر، خاصة بعد التطور الكبير الذي شهدته المنظومة مؤخرًا.

وأشار: «في البداية كان هناك بعض المشكلات، التي تم تداركها مع الوقت، مثل التأخيرات بسبب الأعطال، والتي توقفت تقريبًا، وكذلك إرهاق السفر في العربات القديمة المتهالكة، التي حلت محلها، حاليًا، عربات أحدث وأفضل، سهلت السفر وقللت من الأعطال التي كنا نشاهدها بشكل شبه يومي».

وتابع: «أصبحت القطارات، حاليًا، وسيلة السفر المثالية، كما أن تكلفة الانتقال باستخدامها تعد رمزية، خاصة بعد استخراجي اشتراك الطلاب، الذي ساعدني على توفير الكثير من النفقات، وتقليل كلفة المواصلات، التي كانت تحتاج إلى ميزانية مستقلة بجانب مصاريف الكلية».