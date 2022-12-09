الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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هاجر الإسلامبولى: كلمة السيسى فى القمة العربية الصينية شاملة جامعة

كلمة السيسي في القمة
كلمة السيسي في القمة العربية الصينية

علقت السفيرة هاجر الإسلامبولي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية الصينية الأولى في المملكة العربية السعودية.
وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية" Extra news"، مساء اليوم الجمعة، إن كلمة الرئيس السيسي كانت شاملة جامعة لامتداد العلاقات العربية الصينية لتاريخ قديم جدًا من تفاعل الحضارات وترابطها.
وأضافت أن كلمة الرئيس السيسي كانت واضحة في تحديد التحديات التي تواجه المنطقة العربية والعالم أجمع من خلال الدفع في تطوير النظام الدولي نحو احترام حقوق الإنسان واحترام القيم الإنسانية العالمية المبنية على قواعد القانون الدولي.
وأشارت إلى أن الرئيس السيسي تحدث عن التحدي القائم بخصوص أزمة الغذاء العالمية والطاقة وتأثيرها على الدول المختلفة والنامية، كما نوه إلى تحديات المناخ واستضافة مصر لقمة المناخ العالمي ونجاحها في التوصل إلى اعتراف العالم أن هناك دولًا تستحق التعويضات عما لحق بها.
وأكدت أنه لم يفت الرئيس الدعوة إلى الأمن المائي بالنسبة للمنطقة، ومصر بشكل محدد وأهمية ضم هذا الموضوع للنقاط مختلفة البحث في التطور في العلاقات ما بين الدول العربية والصين، لأن الصين دولة عضو في مجلس الأمن ولديها مسئوليات في حفظ السلم والأمن العالمي.

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