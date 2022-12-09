تفاصيل العثور على جثة شاب بالعمرانية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل العثور على جثة شاب بالشارع بمنطقة العمرانية، وتبين أن الشاب يعمل "رسامًا" أثناء سيره بالشارع فقد وعيه وسقط أرضًا، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علي عبد الرحمن، رئيس مباحث قطاع الغرب يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة بأحد الشوارع بمنطقة العمرانية.

على الفور انتقل اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة وأمر بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث بقيادة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث قطاع الغرب، وتبين أن الشاب يعمل "رسامًا" أثناء سيره بالشارع فقد وعيه وسقط أرضًا، وتبين أنه فارق الحياة، وأنه في العقد الثالث من العمر تقريبًا ويحمل جميع متعلقاته الشخصية وكذا حقيبة ظهر بها "لاب توب"، وأربعة ألواح خشبية معدة للرسم ومفاتيح سيارته الخاصة وتبين أنه يدعى حسين جابر، 38 سنة حاصل على ليسانس حقوق ومقيم ببولاق الدكرور.

وقام الرائد أحمد ماهر، رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بسؤال شاهد الواقعة "سايس جراج"، قرر أنه أثناء توصيله للمدخل بعد ركن سيارته بالجراج محل عمله سقط أرضا وتوفى في الحال ونفى وجود شبهة جنائية.