الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عفيفى: الرئيس السيسى أكد على تطابق الرؤى العربية الصينية لمواجهة التحديات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علق الكاتب جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة العربية الصينية الأولى في المملكة العربية السعودية.

وقال عفيفي خلال مداخلة هاتفية لفضائية "Extra news"، مساء اليوم الجمعة، إن الرئيس السيسي شرح خلال كلمته، تطابق وجهات النظر بين الصين والدول العربية بشكل عام.

وأضاف أن الرئيس السيسي أوضح حجم العلاقات التاريخية التي تربط بين الصين والدول العربية والمخاطر والتهديدات التي تواجه العالم في الوقت الراهن، فضلًا عن تطابق وجهات النظر بين الصين والدول العربية في هذه الأزمات، وأهمها أزمة الغذاء التي تفاقمت نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية ومكافحة الإرهاب العابر للحدود.

وأشار إلى أن الرئيس نوه لمشكلة المياه التي تواجه العديد من الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مع الجانب الصيني في هذا الإطار.

وأكد أن الرئيس السيسي شدد على عمق العلاقات الاقتصادية والثقافية والتاريخية بين الصين والدول العربية وأن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من الاتفاقيات والمبادرات خاصة في عمليات التنمية المستدامة والتنمية الشاملة والبنى التحتية من خلال مبادرة الحزام والطريق الصينية.

واختتم عفيفي تصريحاته، مؤكدًا أن كل هذا سيعود بالنفع على الدول العربية والصين من خلال زيادة التبادل التجاري والعلاقات المثمرة والمستمرة بين الدول العربية والصين، مُشيرًا إلى أن من ركائز السياسة الخارجية المصرية هو عدم التدخل في شئون الدول الأخرى وهذا ما شدد عليه الرئيس السيسي.

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