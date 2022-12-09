«Extra news» تستعرض تفاصيل كلمة الرئيس السيسى خلال القمة العربية الصينية

كشف شادي شاش، مراسل فضائية "Extra news" من الرياض، مساء اليوم الجمعة، عن تفاصيل فعاليات القمة العربية الصينية الأولي والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وقال "شاش" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "Extra news"، إن كلمة الرئيس السيسي في القمة كانت هامة لأنه شرح فيها شكل العلاقة بين الصين والدول العربية وشكل العلاقة بين الصين ومصر.

وأضاف أن الحضارة العربية والإسلامية بعمر وقدم الحضارة الصينية، مؤكدًا أن كل هذه الحضارات أثرت الإنسانية وقدمت لها الكثير وحان الوقت لاستكمال هذه الحضارات في الوقت الحديث وصولًا للتنمية الشاملة التي يتمناها الجانبان العربي والصيني.

وأكد "شادي" أن الرئيس السيسي نوه إلى أن الصين والدول العربية خاضت حروبًا مريرة ومعارك عديدة لنيل الاستقلال والتحكم في مصير بلادهم، مُشيرًا إلى التشابه بين الحضارتين العربية والصينية.

وأضاف أن الرئيس السيسي أكد أن هناك تعظيمًا للتعاون المشترك والتبادل التجاري والاستثمارات، لأن هناك الكثير الذي يجمع بين العرب والصين، مؤكدًا أن هناك صيانة للنظام الدولي يجب أن تتم من الجانبين ولا بد أن يرتكز على مواثيق الأمم المتحدة من إيجاد حلول سليمة للمشاكل الدولية.