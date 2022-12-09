انتشال جثة شاب غرق في مياه النيل بالحوامدية

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، على جثة شاب لقي مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل بالحوامدية، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأمر بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بنهر النيل، بمنطقة الحوامدية بالجيزة، وعلى الفور، أمر اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بالدفع بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية وتم انتشال الجثة.

وبإجراء المعاينة الأولية بقيادة العميد محمد مختار، رئيس مباحث قطاع الجنوب، والعقيد مصطفي زيدان مفتش مباحث قطاع الجنوب، تبين أن الجثة لشاب مجهول الهوية في العقد الثالث، يرتدي ملابسه كاملة، ولا يحمل أي أوراق ثبوتية وتم نقل الجثة إلي المستشفي.

وبإجراء التحريات بقيادة الرائد عبد الباقي أمين رئيس مباحث الحوامدية تبين أن الشاب تعرض للغرق من أيام قليلة بنهر النيل.

ووجه اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بفحص بلاغات التغيب خلال الأيام الماضية ونشر أوصاف الجثة، للتوصل إلى هويته.