الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عصابة الأحجار الكريمة والمصوغات الذهبية المُهربة جمركيًا

جريدة الدستور

أمرت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة الكلية، بحبس عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى الاتجار بالماس والأحجار الكريمة والمصوغات الذهبية المُهربة جمركيا، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك عقب ضبطهم وبحوزتهم مشغولات ذهبية بقيمة (22) مليون جنيه، وكلفت مباحث الأموال العامة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تفيد بقيام "صاحب شركة للمشغولات الذهبية - كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة – مقيم بمحافظة القاهرة" بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار بالماس والأحجار الكريمة والمصوغات الذهبية المهربة وغير المسددة عنها الضرائب والرسوم المالية، واتخاذ الشركة المشار إليها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى.. فضلًا عن قيامه ببيع المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وتم ضبطه حال تواجده بمقر الشركة المشار إليه، وبحوزته "597،29" قيراط من فصوص الماس مختلفة الأحجام - كمية من الأحجار الكريمة مختلفة الأنواع "زمرد – ياقوت – زفير" تقدر بـ 234 قيراطا بإجمالى وزن "959" جرام -  "1،973" كيلو جرام مشغولات ذهبية مُرصعة بفصوص من الماس والأحجار الكريمة مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام - مبلغ مالى عملات "محلية - أجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامى.

بفحص المضبوطات بمعرفة الجهات المختصة قُدرت القيمة السوقية للمضبوطات بنحو (22) مليون جنيه، وبمواجهة المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، واعترف بتحصله على الماس والأحجار الكريمة المهربة من مدير شركة استيراد - مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تم ضبط الأخير بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية وبحوزته 23 قطعة من فصوص الماس بما يعادل 23 قيراطا مُهربة، قُدرت القيمة السوقية للمضبوطات بنحو 1،25 مليون جنيه، كما ضُبط بحوزته مبلغ مالى عملات "أجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامى، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

ومن خلال الفحص الفنى للهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهمين تبين إحتوائها على محادثات ورسائل متبادلة فيما بينهما تفيد نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وقدرت الرسوم الجمركية للمضبوطات بمبلغ 46،5 مليون جنيه.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.

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