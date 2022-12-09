إصابة فتاة سقطت من الطابق الرابع بالقناطر الخيرية

شهدت منطقة شلقان التابعة لمركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، إصابة فتاة 15 عامًا، بكسور متفرقة بالجسم، إثر سقوطها من شرفة منزلهم بالطابق الرابع، أثناء قيامها بنشر الغسيل، جرى نقل المصابة لمستشفى القناطر الخيرية المركزى وجرى تحويلها لمستشفى قصر العينى بالقاهرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى القناطر الخيرية المركزى، باستقبال فتاة، مصابة بكسور متفرقة بالجسم، إثر سقوطها من علو.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز بقيادة الرائد محمد أبوسريع رئيس مباحث المركز، لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط "سهير. ع. ع"، 15 سنة، مقيمة شلقان، دائرة المركز، مصابة بكسور متفرقة بالجسم، إثر سقوطها من شرفة شقتهم بالطابق الرابع، بسبب حدوث حالة دوار لها وسقطت بالشارع أثناء قيامها بنشر الغسيل.

جرى نقل المصابة لمستشفى القناطر الخيرية المركزى، وتم تحويلها لمستشفى قصر العينى للعلاج، وبسؤال شاهدى الواقعة ووالد الفتاة المصابة قرر بما أسفرت عنه التحريات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.