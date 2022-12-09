إصابة 9 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بترعة بالدقهلية

أصيب 9 أشخاص، بينهم 3 حالات خطيرة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "تمي الأمديد– المنصورة"، بمحافظة الدقهلية وتمكن الأهالي وقوات الإنقاذ النهري من إنقاذ 9 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى المنصورة التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بانقلاب ميكروباص محملة بالركاب في ترعة على طريق "تمي الأمديد المنصورة"، ووجود مصابين.

وانتقلت سيارات الإسعاف ومباحث مركز المنصورة ومباحث تمي الأمديد وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وتمكنوا من إنقاذ 9 مصابين من مركزي "تمي الأمديد وشربين" وتم نقلهم إلي مستشفى المنصورة التخصصي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وقال مصدر طبي إن مستشفى المنصورة التخصصى استقبل 9 مصابين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وبفحص الحالات تبين أن حالتين منهم تحتاج إلي عرض جراحة مخ وأعصاب وتم تحويلهما إلى مستشفى المنصورة الدولي للعلاج.

وأضاف المصدر أنه تم دخول حالتين إلى العناية المركزة، وتم فحص باقي الحالات وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.