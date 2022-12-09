الجمعة 09 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 9 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بترعة بالدقهلية

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 9 أشخاص، بينهم 3 حالات خطيرة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "تمي الأمديد– المنصورة"، بمحافظة الدقهلية وتمكن الأهالي وقوات الإنقاذ النهري من إنقاذ 9 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى المنصورة التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من  شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بانقلاب ميكروباص محملة بالركاب في ترعة على طريق "تمي الأمديد المنصورة"، ووجود مصابين.

وانتقلت سيارات الإسعاف ومباحث مركز المنصورة ومباحث تمي الأمديد وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وتمكنوا من إنقاذ 9 مصابين من مركزي "تمي الأمديد وشربين" وتم نقلهم إلي مستشفى المنصورة التخصصي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وقال مصدر طبي إن مستشفى المنصورة التخصصى استقبل 9 مصابين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وبفحص الحالات تبين أن حالتين منهم تحتاج إلي عرض جراحة مخ وأعصاب وتم تحويلهما إلى مستشفى المنصورة الدولي للعلاج.

وأضاف المصدر أنه تم دخول حالتين إلى العناية المركزة، وتم فحص باقي الحالات وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

بالدموع والزغاريد.. تشييع جثمان الفنانة التونسية فايزة المحرصى «صور»

المترو: تشديد الرقابة على الإجراءات الاحترازية داخل الخطين الأول والثانى

بحضور رئيس الأوبرا.. احتفالية تجديد مقر نقابة المهن الموسيقية (صور)

عمر هشام طلعت: كأس العالم للإسكواش ثاني بطولة عالمية تستضيفها أندية مجموعة طلعت مصطفى

متأثراً بجراحه.. ارتفاع عدد وفيات حادث السويس السخنة لحالتي وفاة

إصابة 9 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بترعة بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

غنيتُ مكة.. فى القاهرة

د هند جاد

وهم المليار الذهبى.. تحدى الثروة السكانية

محمد وليد بركات

الأمن القومى بين «الصدر» و«الورك»!

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

ماجد حبته

الصين والعرب.. وإفريقيا

حسين دعسة

ما حدث فى ألمانيا جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة

نتنياهو يطلب مهلة لتقديم تشكيل الحكومة الإسرائيلية

استشهاد فتى فلسطينى وإصابة 5 آخرين بالرصاص الحى فى رام الله