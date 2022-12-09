القبض على سائق لودر دهس 4 سيارات بالشيخ زايد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق لودر دهس 4 سيارات فى مدينة الشيخ زايد.

وكان اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، تلقى إخطارا من اللواء علاء فتحي، نائب مدير المباحث يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بوجود تصادم بين لودر جرار و4 سيارات ووجود تلفيات مال عام بمدينة الشيخ زايد، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط سائق اللودر، الذى أفاد باختلال عجلة القيادة في يده وقام بالاصطدام بالسيارات وأحدث تلفيات المال العام في عمود إنارة، عدد 2 شجرة، عدد لافتة إعلانات، تلفيات 4 سيارات من ماركات مختلفة.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان وأصحاب السيارات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.