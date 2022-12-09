بحضور رئيس الأوبرا.. احتفالية تجديد مقر نقابة المهن الموسيقية (صور)

بدأت مساء اليوم الجمعة، احتفالية نقابة المهن الموسيقية بتجديد المقر الخاص بها وترميم مقرها الرئيسي بمنطقة وسط البلد بالقاهرة برئاسة المطرب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين.

وحضر الاحتفالية عدد من نجوم الفن وعلى رأسهم الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والموسيقار حلمي بكر، وحلمي عبدالباقي، والمطربة نادية مصطفى، وعدد كبير من أعضاء النقابة من العازفين والمطربين.

وبدأت مراسم احتفالية تجديد نقابة الموسيقيين بعرض فيلم تسجيلي عن رؤساء النقابة السابقين منهم أم كلثوم وحسن أبوالسعود ومنير الوسيمى وهانى شاكر ومصطفى كامل، ثم بعد ذلك عرض التجديدات التى شهدتها النقابة.

وكرم مصطفى كامل خلال الاحتفالية عددًا من رموز الغناء والموسيقى في مصر والعالم العربي، ضمن فعاليات افتتاح مقر نقابة الموسيقيين.

وحرص مصطفى كامل منذ توليه منصب نقيب الموسيقيين للمرة الثانية على اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة، منها التحقيق مع أسماء بمجلس الإدارة السابق، وإعادة تقنين أوضاع نجوم الراب والمهرجانات.

6

5

4

33

3

2

1