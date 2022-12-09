دوري القسم الثاني.. القناة يهزم الاتصالات ويحكم قبضته على قمة مجموعته

أحكم فريق القناة قبضته على قمة المجموعة الثانية في دوري القسم الثاني بعد فوزه على الاتصالات بهدف سجله معتز محب " كاجو " في الدقيقة 69 في المباراة التي أدارها الحكم نادر قمر الدولة ليرتفع رصيد القناة الى 25 نقطة ويتوقف رصيد الاتصالات عند 18 نقطة .

وفاز الترسانة على منتخب السويس بهدف سجله محمد ناجح في الدقيقة 37 من ركلة جزاء احتسبها الحكم عمرو السيد ليرتفع رصيد الترسانة الى 18 نقطة ويتوقف رصيد السويس عند 13 نقطة.

محمد ناجح يسجل هدف الترسانة في مرمى السويس

وفاز فريق إف سي زد على العبور بهدف سجله محمد سمير في الدقيقة 18 من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمد طه ليرتفع رصيد إف سي زد إلى 18 نقطة ويتوقف رصيد العبور عند 13 نقطة .

وفاز وادي دجلة خارج أرضه على الإعلاميين 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم محمد عبد العليم ليرتفع رصيد وادي دجلة إلى 18 نقطة ويتوقف رصيد الإعلاميين عند خمس نقاط .

تقدم الإعلاميين عن طريق محمد خلف في الدقيقة الثامنة وتعادل علي حسين لوادي دجلة في الدقيقة التاسعة وفي الشوط الثاني سجل علي حسين هدف الفوز لوادي دجلة في الدقيقة 69 .

وحقق كهرباء الإسماعيلية مفاجأة من العيار الثقيل وهزم الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أدارها الحكم أحمد عبد السميع ليرتفع رصيد الكهرباء إلى 7 نقاط ويتوقف رصيد الإنتاج الحربي عند 10 نقاط.

انتهى الشوط الأول بتقدم الكهرباء بثلاثة أهداف سجلها مصطفى كشري ومحمد دقدق ويوسف بيبو في الدقائق 15 و17 و27 وفي الشوط الثاني سجل الإنتاج الحربي هدفه الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع .

وفاز السكة الحديد على النصر بهدف سجله عبد الله نادي في المباراة التي أدارها الحكم أحمد حمدي ليرتفع رصيد السكة إلى 16 نقطة ويتوقف رصيد النصر عند 5 نقاط .

وحقق بورتو السويس فوزا كبيرا وهزم إيسترن كومباني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أدارها الحكم عمرو جلال ليرتفع رصيد بورتو إلى 10 نقاط ويتوقف رصيد إيسترن كومباني عند 9 نقاط .

وحقق بتروجت أول فوز له هذا الموسم وهزم مستقبل وطن 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم هشام الفلال ليرتفع رصيد بتروجت إلى 8 نقاط ويتوقف رصيد مستقبل وطن عند نقطتين .

وفي المجموعة الأولى فاز ديروط على شبان قنا بهدف سجله أحمد حسم ليرتفع رصيد ديروط إلى 11 نقطة ويتوقف رصيد شبان قنا عند 8 نقاط .

وفاز أسمنت أسيوط على المنيا بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم جمال الجندي ليرتفع رصيد أسمنت أسيوط إلى 10 نقاط ويتوقف رصيد المنيا عند 6 نقاط.

انتهى الشوط الأول بتقدم أسمنت أسيوط بهدف سجله صلاح الدين محمد وفي الشوط الثاني سجل إبراهيم السامولي الهدف الثاني للأسمنت.